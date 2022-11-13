【阿里巴巴9988】阿里雙11商品交易額和去年相若 首次未披露實際成交數據

阿里巴巴(09988)宣布，第十四屆天貓雙11全球狂歡季（下稱「天貓雙11」）完滿結束，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍然錄得與去年持平的商品交易額（GMV）表現。這亦是阿里巴巴首次未於雙11後，披露實際成交金額。

港鐵歡迎政府通過古洞站方案 預計2027年落成 詳情請看【下一頁】

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

集團表示，今年共有來自全球90多個國家和地區的超過29萬個品牌參加天貓雙11，商品覆蓋7,000個品類。11月10日晚上8時第二波售賣開場後，僅四個小時即有超過130個品牌錄得超過1億元人民幣的會員成交額；與去年第二波售賣首四小時相比，會員成交同比增長超過100%的品牌逾5,600個。阿里補充，在天貓國際上，1,009個海外品牌成交額同比增長超過100%。另外今年天貓雙11，運動戶外、寵物、潮玩及珠寶這四個新行業表現亮眼。

阿里淘寶天貓產業發展和運營中心總裁吹雪表示，欣喜看到此次協助品牌和商家成功積累的新忠實用戶，成為品牌長期可持續經營的堅實基礎，也看到極具成長潛力的新消費趨勢正不斷湧現。

【譚仔業績】 譚仔國際半年少賺4成 香港區經營溢利跌24% 國內及海外市場虧損擴大4.6倍 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機