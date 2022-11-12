歐盟預測：2022年GDP增長3.2%　明年歐元區GDP增長0.3%

歐盟委員會11日發布2022年秋季經濟預測報告，預計2022年歐盟實際國內生產總值（GDP）增長3.3%，歐元區增長3.2%，2023年歐盟和歐元區GDP均增長0.3%。

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歐盟官員下調明年經濟預測，同時也上調了對消費者價格指數的所有預測。他們認為經濟目前正在萎縮，並將在第一季度繼續萎縮。

報告說，受不確定性增加、能源價格高企、家庭購買力承壓、融資條件收緊等因素影響，歐盟、歐元區和大多數成員國經濟預計在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度經濟活動將繼續萎縮。

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報告預計，今年歐盟通脹率將升至9.3%，歐元區為8.5%；明年通脹率會有所下降，但仍將維持高位，歐盟通脹率將達7.0%，歐元區達6.1%。

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