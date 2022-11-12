【長者優惠】本月20日為長者日　逾1400商戶提供優惠

下星期日（11月20日）為「長者日」，為了向長者表達關懷和敬意，社署籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食及零售業界於當日為長者咭持有人提供特別折扣和優惠。

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社署發言人表示，得到業界的踴躍支持，至今已有超過1 400間來自全港18區的食肆和零售店鋪參與活動，在當日向長者咭持有人提供九折以上或其他形式的優惠。參與的商戶會於當眼處張貼相關宣傳海報，方便長者識別。

有關「長者日消費優惠」活動詳情及參與食肆和商鋪的資料，可按此查看，或可於「長者咭計劃」手機應用程式下載或瀏覽社署網頁：www.swd.gov.hk。



如有進一步查詢，市民可於辦公時間致電2152 2845／2152 2846／2152 2847與長者咭辦事處聯絡。

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