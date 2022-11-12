  • 24°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】被爆債務達逾百億美元　加密巨頭FTX正式申請破產

環球政經 20:46 2022/11/12

分享：

分享：

全球第三大加密貨幣交易所FTX日前傳出將被競爭對手幣安（Binance）收購美國以外的業務，綜合外媒報道，FTX於週五表示，已經在美國申請破產，並啟動審查與資產變現的程序。此舉可以讓FTX不會直接清算破產，暫時避免被債權人追債，並且可在公司正常營運下重組業務。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

其創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried已辭職，新任行政總裁為John J． Ray III。盡管FTX迎來新任CEO ，但據FTX旗下加密量化交易公司Alameda Research11月11日，向法院提交的破產重組文件顯示，其債權人超過10萬人，預計資產和負債均在100億美元到500億美元之間。

市場續炒通關  恒指全日再升435點   高盛推薦11隻通關概念股【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

FTX成立僅3年，之前估值高達320億美元，其創辦人SBF自2017年創立Alameda Research後，搖身一變成為幣圈代表人物，今年9月底更以225億美元身家，登上《福布斯》美國400大富豪榜第32名。現時SBF已從彭博億萬富翁指數中消失。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

收購 富豪 虛擬貨幣 經濟 人物 辭職 美國 美元

下一篇文章

【冬日好去處】時代廣場《LOG-ON聖誕小鎮》 LuLu豬全新造型至萌打卡位 過百人氣卡通角色限定精品登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國通脹】通脹數據降溫　聯儲局官員：離成功對抗通脹仍有大段距離
【美國通脹】通脹數據降溫　聯儲局官員：離成功對抗通脹仍有大段距離
【iM定存攻略】虛銀新客戶優惠 港元12個月定存升至5.5厘
【iM定存攻略】虛銀新客戶優惠 港元12個月定存升至5.5厘
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款