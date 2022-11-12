【虛擬貨幣】被爆債務達逾百億美元　加密巨頭FTX正式申請破產

全球第三大加密貨幣交易所FTX日前傳出將被競爭對手幣安（Binance）收購美國以外的業務，綜合外媒報道，FTX於週五表示，已經在美國申請破產，並啟動審查與資產變現的程序。此舉可以讓FTX不會直接清算破產，暫時避免被債權人追債，並且可在公司正常營運下重組業務。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

其創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried已辭職，新任行政總裁為John J． Ray III。盡管FTX迎來新任CEO ，但據FTX旗下加密量化交易公司Alameda Research11月11日，向法院提交的破產重組文件顯示，其債權人超過10萬人，預計資產和負債均在100億美元到500億美元之間。

市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

FTX成立僅3年，之前估值高達320億美元，其創辦人SBF自2017年創立Alameda Research後，搖身一變成為幣圈代表人物，今年9月底更以225億美元身家，登上《福布斯》美國400大富豪榜第32名。現時SBF已從彭博億萬富翁指數中消失。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機