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【騰訊業績前瞻】騰訊季績前官媒文章引憧憬　券商料新遊戲稀少拖累營收、降本增效撐起利潤表現

股市 16:03 2022/11/16

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【騰訊700】騰訊11.16季績放榜　新遊戲稀少拖累營收　降本增效撐起利潤表現

騰訊 （00700） 收市後第三季業績，由於期內缺乏重榜遊戲版號，加上宏觀逆風影響廣告業務，市場料騰訊上季營收繼續受壓，但經調整淨利按年跌幅會收窄。據彭博數據，市場平均料，騰訊第三季營收1415.97億元（人民幣，下同），按年跌0.54%；列賬純利254.27億元，按年跌35.6%；經調整純利302.21億元，按年跌4.8%。

騰訊從上月底低位約198.6元，約半個月間反彈逾4成。

騰訊周三股價波動，今早股價曾升3%，高見296.8元，惟其午後一度跌約3%，見280元。臨近尾市，人民網評論文章以《深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失》，遊戲股急轉強，騰訊U盤前再倒升2%，暫報294.8元，成交額達170億元。

人民網刊評論文章詳情可見【下一頁】

騰訊音樂第三季經調整淨利增36%勝預期，股價大升逾兩成，可見【下一頁】

摩通：騰訊上架新遊戲有限 疊加整體網遊市場疲軟

摩通上月中旬發表報告，預計騰訊第三季增值服務收入按年跌3%至730億元，當中網絡遊戲收入約530億元，按年跌3%。摩通解釋，期內騰訊上架新遊戲有限，唯一打入iOS 月流水前10名的新遊戲是《英雄聯盟：電競經理》（7月20日推出），此外內地整體網遊市場疲軟。

摩通預計，騰訊上季廣告收入跌12%，原因是消費情緒復甦較預期慢，以及媒體廣告需求疲軟。不過該行相信，騰訊視頻帳戶增長步上軌道，供應比率（Fill rate）走高，每千次展示費用增加，而且鑑於基數效應，廣告收入增長在第四季度轉為正數。

該行又料，宏觀放緩及疫情防控不利微信支付，而資本市場低迷也影響網貸及理財產品分銷，下調金融科技收入增長預測至5%。摩通料騰訊經調整純利298.52億元，按年跌6%，但較次季的17%收窄。

中金：騰訊收入仍在探底 利潤表現有明顯好轉

中金上月發表報告指，騰訊收入仍在探底中，但相信其利潤長期改善趨勢確定 。中金預測，騰訊上季利潤表現有明顯好轉，一方面騰訊自身降本增效，有效管控成本和費用，另一方面行業普遍降本增效，如拼多多（美：PDD）、美團 （03690） 、快手 （01024） 等計入聯營公司的虧損額大幅改善。該行料，騰訊上季經調整淨利潤為331.3億元，按年增長4%。

中金預計，騰訊遊戲業務仍未恢復元氣，由於未成年人保護政策及宏觀環境，今年第三季原本處於暑假旺季的整體遊戲行情下行，《王者榮耀》《和平精英》等龍頭遊戲總營收也同樣面臨壓力。中金認為，海外放寬旅遊限制及高基數下，海外遊戲現有業務未有明顯起色，預計騰訊上季整體遊戲收入將按年下降6%至422億元。

花旗：騰訊管理及執行力高

花旗同樣上月中發表報告，預計騰訊第三季經調整純利跌幅進一步收窄，末季或恢復正增長。宏觀不確定性持續影響騰訊，但花旗看好騰訊管理及執行力，可以克服充滿挑戰環境，並在經濟好轉時有強勁表現。

花旗預計，騰訊上季營收按年跌2.4%至1390億元，當中遊戲收入跌2.1%、廣告收入跌13.5%，而金融科技及企業服務業務收入按年升3%；經調整淨利潤跌8.3%至291億元。

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編輯：李哲毅

美股 港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 快手—W（01024） 拼多多（美：PDD） 微信支付 廣告 金融 騰訊

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