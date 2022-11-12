迪士尼第四季度業績不及預期　擬凍結招聘計劃並裁員

受串流媒體業務的虧損擴大影響，迪士尼第四財季利潤遜預期。據CNBC報道， 迪士尼（Disney） 行政總裁鮑勃·查佩克（ Bob Chapek ）日前向公司高層發出的內部備忘錄中表示，公司正計劃定向凍結招聘並裁減部分職位。

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查佩克表示，除了一小部分的關鍵職位將繼續招聘，所有其他職位都將暫停招聘。現時迪士尼擁有大約19萬名員工。查佩克在 備忘錄中更表示，員工的 商務旅行僅限於必要的旅行；同時會議亦應盡可能以虛擬方式進行。

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迪士尼本財季的運營利潤總計16億美元，比上一財季下降55%，與上年同期持平。 該公司的主題公園部門本財季的收入為74.2億美元，創造新記錄，比上年同期增長36%。

然而，迪士尼流媒體業務在第四財季虧損14.7億美元，虧損額是上年同期的兩倍多。 自從3年前Disney+推出以來，迪士尼的流媒體部門已虧損80多億美元。 因流媒體業務的虧損持續擴大，抵消該公司主題公園的強勁表現。

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