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迪士尼第四季度業績不及預期　擬凍結招聘計劃並裁員

環球政經 19:17 2022/11/12

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受串流媒體業務的虧損擴大影響，迪士尼第四財季利潤遜預期。據CNBC報道，迪士尼（Disney）行政總裁鮑勃·查佩克（Bob Chapek）日前向公司高層發出的內部備忘錄中表示，公司正計劃定向凍結招聘並裁減部分職位。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

查佩克表示，除了一小部分的關鍵職位將繼續招聘，所有其他職位都將暫停招聘。現時迪士尼擁有大約19萬名員工。查佩克在備忘錄中更表示，員工的商務旅行僅限於必要的旅行；同時會議亦應盡可能以虛擬方式進行。

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迪士尼本財季的運營利潤總計16億美元，比上一財季下降55%，與上年同期持平。該公司的主題公園部門本財季的收入為74.2億美元，創造新記錄，比上年同期增長36%。

然而，迪士尼流媒體業務在第四財季虧損14.7億美元，虧損額是上年同期的兩倍多。自從3年前Disney+推出以來，迪士尼的流媒體部門已虧損80多億美元。因流媒體業務的虧損持續擴大，抵消該公司主題公園的強勁表現。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文 : 陳楚琨

遜於預期 串流 Disney 媒體 裁員 美元 經濟

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