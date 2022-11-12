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【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元

環球政經 18:38 2022/11/12

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200萬元在香港可以買甚麼？不過在西班牙就可以買下一條邨。據BBC報道，西班牙西北部的薩爾托德卡斯特羅（Salto de Castro）正在出售，叫價26萬歐元（約211萬港元）。

薩爾托德卡斯特羅位於薩莫拉省（Zamora）與葡萄牙的邊境，距離馬德里3小時車程。內裏有44棟房屋、一家酒店、一座教堂、一所學校、一座市政游泳池，甚至還有一座曾供國民警衛隊使用的軍營大樓。然而，薩爾托德卡斯特羅已30多年無人居住。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

據報道指，業主在2000年初買下薩爾托德卡斯特羅，打算將其改造成旅遊景點。然而，歐債危機令到該計劃實施無期。

而自村莊在一星期前在網頁上架後，至今訪問量已超過5萬次。代表業主的物業公司表示，有300人表示有興趣購買，更有來自俄羅斯、法國、比利時和英國的詢問。

【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元【見下頁

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薩爾托德卡斯特羅由Iberduero電力公司所建造，為1950年代初建造隔壁水庫的工人家庭提供住所。但在工程完成後居民逐漸搬走，村莊在1980年代後期已完全廢棄。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文 : 陳楚琨

英國廣播公司 經濟 香港 西班牙 歐債危機 歐元

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