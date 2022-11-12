【有價有市】西班牙廢棄村莊放售　叫價僅200萬港元

200萬元在香港可以買甚麼？不過在西班牙就可以買下一條邨。據BBC報道，西班牙西北部的薩爾托德卡斯特羅（Salto de Castro）正在出售，叫價26萬歐元（約211萬港元）。

薩爾托德卡斯特羅位於薩莫拉省（Zamora）與葡萄牙的邊境，距離馬德里3小時車程。內裏有44棟房屋、一家酒店、一座教堂、一所學校、一座市政游泳池，甚至還有一座曾供國民警衛隊使用的軍營大樓。然而，薩爾托德卡斯特羅已30多年無人居住。

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據報道指，業主在2000年初買下薩爾托德卡斯特羅，打算將其改造成旅遊景點。然而，歐債危機令到該計劃實施無期。

而自村莊在一星期前在網頁上架後，至今訪問量已超過5萬次。代表業主的物業公司表示，有300人表示有興趣購買，更有來自俄羅斯、法國、比利時和英國的詢問。

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薩爾托德卡斯特羅由Iberduero電力公司所建造，為1950年代初建造隔壁水庫的工人家庭提供住所。但在工程完成後居民逐漸搬走，村莊在1980年代後期已完全廢棄。

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