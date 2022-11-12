【香港經濟】第三季GDP跌3.3%　全年GDP預測下修至負3.2%

政府公布第三季香港本地生產總值（GDP）按年下跌4.5%，與上月底公布的預估數字相同，今年首3季GDP累計下跌3.3%。

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香港經濟在2022年第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求，盡管疫情大致穩定、勞工市場情況改善及政府在8月份發放消費券為私人消費帶來支持。實質GDP繼上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.6%。首三季合計，實質本地生產總值按年下跌3.3%。

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政府表示，考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，今年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時公布的-0.5%至0.5%，向下修訂至-3.2%。

展望未來，外圍環境顯著惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策繼續收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將增添下行風險。不過，政府放寬對訪港旅客的檢測及檢疫安排應對服務輸出帶來一些支持。

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