【消費優惠】Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday　每日一大品牌88折發售　全站再減$100再送$30

購物網站年度優惠 Black Friday 黑色星期五將至，亞洲設計購物網站 Pinkoi.com率先於11月12日起至 11月28日推出為期17日 Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday 全站優惠，多個優惠同時推出包括每日一大品牌享全館超值優惠低至84折。

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由11月15日至11月24日推出一日一大品牌超值優惠，10 個超級大品牌包括台灣品牌女兒、AHAStyle、KINTO、胖肉鋪、茶籽堂、林三益刷具及馬丘；香港品牌則有 Marshall、Polaroid 及駱駝牌，限時優惠低至 84 折和享港澳免運。

11月20日為Pinkoi Day，6 萬件商品享一日免運，黃金、鑽石、尊貴會員限定即減$50；11月25日至11月28日輸入優惠碼「＠BlackFriday」即享全單9%off 最高減$100，購物滿$300 再送 1,500 P Coins 回贈價值$30。

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今年更首度推出「HK$1 搶 HK$500 電子現金券」App 限定活動，從11月14日開始一連15天，每天不定時透過 Pinkoi APP 推播通知$1搶面額由$50至$500不等的電子現金券購買連結。

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