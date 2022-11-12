  • 26°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善

股市 15:43 2022/11/12

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 周四（17日）公佈截至9月底次季業績，分析認為宏觀經濟增速放緩及消費需求疲軟拖累阿里巴巴上季核心電商表現，但成本優化措施見效，利潤率有望改善，長遠仍看好盈利能力。

德銀：阿里次季經調整 EBITA或按年回升

德銀上月中旬發表報告指，阿里上季營收增長仍面臨壓力，但新業務正進行成本優化，預計利潤率將大幅改善，促使上季整體經調整EBITA或按年增長16%，終止過去5個季度均錄按年下跌的趨勢。德銀料阿里上季營收只增3%，認為短期內營收復蘇仍受宏觀不確定性影響，但對阿里盈利彈性有信心。

德銀預計，上季阿里巴巴商品交易總額（GMV）及客戶管理收入（CMR）分別按年下降 3%及4%，但第三財季受惠雙11，情況或有所好轉。該行提到，宏觀逆風拖累阿里雲及國際電商業務增長保持溫和，不過由於物流能力恢復，期內阿里本地服務及菜鳥將現複蘇，收入分別增13%及9%。

美銀：內地實物商品網上零售額上季增長7.1% 料阿里GMV按年跌幅收窄

美銀證券上月底發表報告提到，今年9月內地實物商品網上零售額按年增長8.3%，7月至9月增長7.1%，較4月至6月的3%有所擴大，美銀估計，阿里第二財季內地零售市場交易總額（GMV）仍跌2.5%，但較第一財季的改善3個百分點。

美銀證券當時將阿里目標價由153元降至144元，但稱主要反映公開投資最新估值，維持「買入」評級。

招銀國際料阿里GMV明年逐步恢復

中資券商招銀國際提到，精簡新業務及運營優化將有助阿里恢復盈利，但宏觀逆風和消費情緒低迷為上半財年阿里GMV增長帶來阻力，預期2023年將會看到逐步恢復。

招銀國際唱好阿里雲長遠增長，認為其具有強大的技術能力，且來自非互聯網行業的收入增長以及潛在的國際擴張將有助表現。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【2022雙11】阿里巴巴低調過「天貓雙11」　交易規模與去年持平、首度沒公布實際金額

【解碼｜2022雙11】彭博研究：阿里巴巴「雙11」 GMV或跌1.5%　因受累内地清零政策　京東則有望增8%

編輯：李哲毅

大行報告 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

下一篇文章

【FTX爆煲】11.12最新發展：FTX據報丟失逾10億美元客戶資金　傳SBF會計系統設「後門」可修改財務記錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022雙11】阿里巴巴低調過「天貓雙11」　交易規模與去年持平、首度沒公布實際金額
【2022雙11】阿里巴巴低調過「天貓雙11」　交易規模與去年持平、首度沒公布實際金額
【美股收市】美滙指數再急跌　納指再漲2%跑贏道指（不斷更新）
【美股收市】美滙指數再急跌　納指再漲2%跑贏道指（不斷更新）
【FTX爆煲】FTX最新發展：FTX申請破產、SBF辭任CEO　傳遭美國SEC調查、孫宇晨或成新白武士（11月11日）
【FTX爆煲】FTX最新發展：FTX申請破產、SBF辭任CEO　傳遭美國SEC調查、孫宇晨或成新白武士（11月11日）
【日圓滙價】日圓兌每美元升見139.5　兌港元5.62算　市場分析日本曾兩手準備
【日圓滙價】日圓兌每美元升見139.5　兌港元5.62算　市場分析日本曾兩手準備
【恒指夜期+ADR】夜期收市升192點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升192點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明
【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款