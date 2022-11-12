▲ 【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐 宏觀逆風料纏繞核心電商 整體利潤率續改善

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 周四（17日）公佈截至9月底次季業績，分析認為宏觀經濟增速放緩及消費需求疲軟拖累阿里巴巴上季核心電商表現，但成本優化措施見效，利潤率有望改善，長遠仍看好盈利能力。

德銀：阿里次季經調整 EBITA或按年回升

德銀上月中旬發表報告指，阿里上季營收增長仍面臨壓力，但新業務正進行成本優化，預計利潤率將大幅改善，促使上季整體經調整EBITA或按年增長16%，終止過去5個季度均錄按年下跌的趨勢。德銀料阿里上季營收只增3%，認為短期內營收復蘇仍受宏觀不確定性影響，但對阿里盈利彈性有信心。

德銀預計，上季阿里巴巴商品交易總額（GMV）及客戶管理收入（CMR）分別按年下降 3%及4%，但第三財季受惠雙11，情況或有所好轉。該行提到，宏觀逆風拖累阿里雲及國際電商業務增長保持溫和，不過由於物流能力恢復，期內阿里本地服務及菜鳥將現複蘇，收入分別增13%及9%。

美銀：內地實物商品網上零售額上季增長7.1% 料阿里GMV按年跌幅收窄

美銀證券上月底發表報告提到，今年9月內地實物商品網上零售額按年增長8.3%，7月至9月增長7.1%，較4月至6月的3%有所擴大，美銀估計，阿里第二財季內地零售市場交易總額（GMV）仍跌2.5%，但較第一財季的改善3個百分點。

美銀證券當時將阿里目標價由153元降至144元，但稱主要反映公開投資最新估值，維持「買入」評級。

招銀國際料阿里GMV明年逐步恢復

中資券商招銀國際提到，精簡新業務及運營優化將有助阿里恢復盈利，但宏觀逆風和消費情緒低迷為上半財年阿里GMV增長帶來阻力，預期2023年將會看到逐步恢復。

招銀國際唱好阿里雲長遠增長，認為其具有強大的技術能力，且來自非互聯網行業的收入增長以及潛在的國際擴張將有助表現。

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編輯：李哲毅