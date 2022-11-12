邊日訂機票最抵？Expedia《2023 航空旅遊秘訣》出爐　分享最新旅遊小秘訣

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隨著亞洲各地區紛紛放寬旅遊限制，而香港的入境檢疫要求亦逐步放寬，「外遊」終於重回港人今年聖誕及農曆新年大計之中。
Expedia 香港日前發布《2023 航空旅遊秘訣》，數據反映香港出發的航班載客量（航線的航班與機位數量）正在回升，香港人恢復外遊常態指日可待。今年年底的載客量將比9月份升近三倍。由香港出發的長途航班（飛行距離超過 3,700 公里）預計將於年底回復至近疫情前平均水平的七成，而短途航班的復甦速度雖然稍慢，但年底預計亦可以達到疫前平均水平的五成。
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香港人急不及待出外旅行，早已為年底節日、以及新一年做好旅遊準備！根據 Expedia.com.hk 的數據顯示，聖誕及農曆新年檔期的外遊搜尋量在10月份分別上升 50% 以及 75%。不過，旅客仍需面對難以預測的機票價格、以及航空業尚未完全恢復等情況。
為充分滿足香港人的旅遊需求，Expedia誠意分享最新旅遊必備小秘訣，助旅客節省購買機票的時間及金錢。此年度報告與航空公司報告組織 (Airlines Reporting Corporation, ARC) 合作編寫，詳細分析環球機票數據庫的資料，連續8年為旅客提供業界權威的航空旅遊趨勢資訊。
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《2023 航空旅遊秘訣》報告為港人提供的預訂貼士：
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撰文 : 陳楚琨