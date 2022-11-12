邊日訂機票最抵？Expedia《2023 航空旅遊秘訣》出爐　分享最新旅遊小秘訣

隨著亞洲各地區紛紛放寬旅遊限制，而香港的入境檢疫要求亦逐步放寬，「外遊」終於重回港人今年聖誕及農曆新年大計之中。

Expedia 香港日前發布《2023 航空旅遊秘訣》，數據反映香港出發的航班載客量（航線的航班與機位數量）正在回升，香港人恢復外遊常態指日可待。今年年底的載客量將比9月份升近三倍。由香港出發的長途航班（飛行距離超過 3,700 公里）預計將於年底回復至近疫情前平均水平的七成，而短途航班的復甦速度雖然稍慢，但年底預計亦可以達到疫前平均水平的五成。

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香港人急不及待出外旅行，早已為年底節日、以及新一年做好旅遊準備！根據 Expedia.com.hk 的數據顯示，聖誕及農曆新年檔期的外遊搜尋量在10月份分別上升 50% 以及 75%。不過，旅客仍需面對難以預測的機票價格、以及航空業尚未完全恢復等情況。

為充分滿足香港人的旅遊需求，Expedia誠意分享最新旅遊必備小秘訣，助旅客節省購買機票的時間及金錢。此年度報告與航空公司報告組織 (Airlines Reporting Corporation, ARC) 合作編寫，詳細分析環球機票數據庫的資料，連續8年為旅客提供業界權威的航空旅遊趨勢資訊。

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《2023 航空旅遊秘訣》報告為港人提供的預訂貼士：

星期日訂機票可以慳一筆3：旅客在星期日預訂國際航班機票，平均可以比星期五（票價最高的日子）節省 23%。

盡早預訂：比起出發前六星期內才預訂機票，提前至少六個月前預訂國際航班，平均節省 65%。在目前機票供不應求的情況下，旅客的必勝要訣就是盡早預訂，提前把握優惠價錢。

09:00 之後出發可降低航班取消機會：根據年初至今的航班狀態數據，03:00 至 09:00 之間從香港國際機場起飛的航班比其他日間時段出發的航班更大機會被取消。

星期二出發最優惠：對比星期六（票價最高的日子）出發，在星期二出發平均可節省 10％，另外，星期四比星期六出發亦可慳 8%，值得一試。

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