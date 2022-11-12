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【消費優惠】麥當勞App用戶$100享8杯咖啡　低至半價品嚐手調咖啡

理財智慧 15:16 2022/11/12

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麥當勞App由即日起，首度推出低至半價$100任選8杯手調咖啡優惠券，以平均$12.5超值價誠邀顧客品味優質咖啡。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

由11月10日上午6時起，麥當勞App推出McCafé手調咖啡優惠券，用戶購買套餐優惠券時只需先繳付$20訂金，8張指定手調咖啡換購券便會於兩個工作天內，自動存入麥當勞App內「McCafé優惠券」的版面，其後每次使用換購券時只需繳付$10即可品嚐由咖啡調配師每天以熱誠和人手精心製作的咖啡，送上「Great Coffee Every Day」！McCafé手調咖啡優惠券數量有限，售完即止，而換購券有效期至2022年12月31日。

    點擊圖片放大
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8張指定手調咖啡換購券可換領細杯裝熱意式鮮奶咖啡、細杯裝熱美式咖啡或細杯裝熱意大利泡沫咖啡，當用戶成功換購咖啡後，麥當勞App便會自動移除換購券。換購券於早上6時至晚上9時適用。

顧客使用指定手調咖啡換購券時，還可以加$5升級大杯裝熱飲，或加$8轉凍飲。同時，顧客可享有美食加配優惠，以超值價自由選配麥當勞或McCafé美食，包括$8加配豬柳漢堡或McCafé牛角飽、$12加配豬柳蛋漢堡或魚柳飽、$15加配McCafé火腿扒蛋沙律意式飽或$20加配McCafé紐約芝士蛋糕，盡享美食優惠。

McCafé全綫分店採用100%「雨林聯盟認證」埃塞俄比亞等地的Arabica咖啡豆，支持可持續發展。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文 : 陳楚琨

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