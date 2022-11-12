▲ 【FTX爆煲】11.12最新發展：FTX據報丟失逾10億美元客戶資金 傳SBF會計系統設「後門」可修改財務記錄

加密貨幣交易所FTX周五（11日）申請破產保護後，《路透》最新引述知情人士指，FTX至少丟失10億美元的客戶資金。雖然眾所周知FTX 曾將客戶資金轉移到創始人Sam Bankman-Fried（SBF，外號薯條哥）旗下對沖基金Alameda Research，但今次屬首度傳出FTX已出現丟失資金。

報道指，兩位消息人士均為FTX前高管，SBF上周日（6日） 與其他高管分享文件時，揭露了上述財務漏洞。

傳FTX逾10億美元貸款未被計入Alameda資產 SBF回應「？？？」

兩位知情人士說，SBF上周向公司監管及法律團隊負責人展示了幾份電子文件，顯示 FTX 已將大約 100 億美元的客戶資金轉移到Alameda，文件也列出FTX貸款予Alameda的金額以及用途。然而文件同時顯示，當中有10億至20億美元未有計入Alameda資產，文件沒有說明這筆錢的去向。消息人士稱他們不知道這筆錢的去向。

《路透》向SBF追問情況時，對方回應指，不同意有關轉移100億美元的說法，他堅稱，公司沒有秘密轉移，「我們混淆內部標籤，並誤解了它」，但SBF未有再詳細說明情況。當被問及丟失的資金時，SBF只回答說：「？？？」

SBF 傳會計系統設置「後門」

在隨後的檢查中，FTX 法律和財務團隊了解到，SBF在FTX的會計系統設置「後門」，讓SBF可能修改公司財務記錄，而不會觸發內部及外部審計警告。

消息人士指，設置後門意味著FTX將100億美元資金轉移到Alameda並沒有觸發其內部合規或會計警告訊號。SBF向外電否認設置「後門」。

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編輯：李哲毅