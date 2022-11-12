▲ 【大行看法】華爾街淡友Michael Wilson：美股短期仍有上漲空間 若利率下降緩解成長型股票壓力

華爾街大淡友、摩根士丹利分析師Michael Wilson接受外電訪問時表示，近期的美股反彈還沒有完結，預計未來幾周應該會繼續上漲。Wilson認為，加息預期降温，有助股市表現，但提醒目前走勢屬熊市超跌反彈，不過若標指突破200天移動平均線，或吸引更多資金流入進一步推高表現。

來自大摩的Wilson指出，美股周四飆升，創下2020年4月以來最好單日表現，部分原因是投資者在最新的通脹報告中發現此前押注可能過於激進，因此不得不逆轉方向。Wilson提到，10 月份消費者物價指數降溫幅度超過預期，增加美聯儲提前轉鴿的機會，如果利率開始回落，有助於緩解成長型股票等長期資產的壓力，這將有助推動股市的下一輪反彈。

大摩：FTX崩盤無阻美股表現堅挺

Wilson估計，隨着利率下降，在今輪漲勢中表現落後的納斯達克指數現在迎頭上揚了，強調這與利率預期的變動有直接關聯。

Sam Bankman-Fried（SBF，外號薯條哥）領導的加密貨幣帝國FTX崩盤，拖累加密貨幣出現拋售，Wilson提到，在事件發生後，美股表現仍保持堅挺。他稱：「顯然這種來自加密貨幣的威脅是沒有建設性的。」Wilson稱，「我們正在經歷這一事件，這有點嚇人，但市場卻在上漲……這告訴我，人們不在意這一負面事情。」

標指或反彈到4,000點 目前美股仍然處於熊市

Wilson此前曾稱美股接近熊市底部，他重申，標指或反彈到4,000點至4,150點，但警告最近反彈屬熊市超跌反彈，不過一旦標指突破其200天移動平均線（目前位於 4,081 點附近），可能會激發更多被動資金流入，推動標指進一步反彈至4,200點，甚至4,300點。

Wilson 提醒，市場將繼續劇烈波動，目前美股仍然處於熊市，形容「所以它仍有可能把你撕成碎片」。

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編輯：李哲毅