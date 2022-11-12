【網絡安全】製造業數碼基礎設施落後　成繳付勒索軟件贖金最高行業

▲ Sophos 資深安全顧問 John Shier 表示，由於製造業在供應鏈中扮演重要角色，因而易於成為網絡犯罪分子的目標。（資料圖片）

數碼基礎設施的安全度，直接影響企業的防範黑客攻擊的能力。網絡安全服務商Sophos發表《2022製造及生產業勒索軟件形勢分析》指出，由於製造業數碼基礎設施比較落後，因此其平均須繳付的勒索軟件贖金為所有行業中最高，金額超過200萬美元（約1,567萬港元），遠高於所有行業的跨行業平均贖金兩倍。

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報告提到，與去年的調查相比，66%來自製造及生產業受訪者表示網絡攻擊變得更為繁複，而61%則認為攻擊次數增加。與其他行業相比，製造及生產業所面對的攻擊複雜程度和數量較跨行業平均高出7%和4%。

專家建議 採用託管式偵測和回應解決方案

Sophos 資深安全顧問 John Shier 表示，由於製造業在供應鏈中扮演重要角色，因而易於成為網絡犯罪分子的目標。惟製造業的數碼基礎設施較為落後，加上其營運科技（OT）環境欠缺透明度，令網絡攻擊者能輕易入侵系統，並針對已遭受破壞的網絡系統發動攻擊。

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他又提到，應對網絡威脅時，雖然可靠的數據備份對復原系統很重要，但面對現時的勒索軟件威脅，企業需要詳盡的應對策略，當中需包括由專業技術人員所支援的威脅捕獵能力。現時的網絡攻擊變得更複雜，許多企業都需要全面的防禦策略，他們可尋求受專業培訓的團隊作出支援，如：託管式偵測和回應解決方案（MDR），以快速鎖定並消除活躍的網絡攻擊。

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責任編輯：陳卓賢