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【冬日好去處】時代廣場《LOG-ON聖誕小鎮》 LuLu豬全新造型至萌打卡位 過百人氣卡通角色限定精品登場

理財智慧 20:36 2022/11/12

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由即日起至12月28日期間，LOG-ON於時代廣場特設《LOG-ON聖誕小鎮》，從世界各地為大家搜羅出最齊全的禮物選擇，不但集合了過百個人氣角色的精品，打造卡通人物愛好者的禮物天堂；更帶來各種爆笑創意禮物給精美聖誕裝飾。

【青姐話】要跌托唔起  要升勒唔住

為營造出愛意無處不在的溫暖氛圍，來賓一步進充滿聖誕特色的紅色圓形拱門，即被過千件形形色色集合在時代廣場中庭的精選禮物包圍着，於化身成滿佈聖誕甜蜜氣氛的歐陸風格小鎮中閒逛，猶如親臨童話節日世界之中。LOG-ON亦特意將整個歐陸聖誕小鎮佈滿錯綜複雜的迷你拱門與樓梯，穿上聖誕老人服裝的工匠小熊Manual Factory Bear穿梭當中，拿着樂器及禮物不斷圍繞全場演奏，無論身在何處，都務必將滿滿節日祝福送給每個人。

過百人氣卡通角色精品

《LOG-ON聖誕小鎮》為大家精選出多款人氣卡通角色如角落生物、Kakao Friends、Line Friends、Sanrio、小王子等周邊產品，精心挑選不同具功能性和趣味性的禮品，當中更有不少是由LOG-ON獨家發售。

趣味玩具大聚集

LOG-ON亦提供多款具趣味性的精品和禮物，最適合送給喜歡「呃Like」的社交達人，或即場炒熱派對氣氛！前來《LOG-ON聖誕小鎮》的各個禮物專區慢慢搜購，在佳節將快樂傳播開去。

營造濃厚聖誕氛圍

臨近聖誕節，不少人都會精心布置家中，增添節日的快樂氣氛，聖誕樹和燈飾可算是缺一不可。而除了佈置家居，當然少不了手寫的心意，LOG-ON亦準備了一系列精美聖誕卡，想找尋卡通款式抑或文藝風格都毫無難度。

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LuLu豬玩轉聖誕打卡熱點

人見人愛的LuLu豬總給人滿滿的治癒感覺，最適合代你向好友傳達幸福祝願。由即日起至11月29日，LuLu豬更現身時代廣場中庭的《LOG-ON聖誕小鎮》，提前換上首次亮相的歡樂時光派對造型，於小鎮的中央大搞歡樂派對及大食會，邀請你和摰愛及好友齊齊投入LuLu豬的專屬樂園，與大家逐一拍照留念。

聖誕節當然不能缺少聖誕卡，能為最愛送上最真摰的手寫祝福。LOG-ON在小鎮裡更為大家準備了巨型3D LuLu豬聖誕賀卡，與來賓分享快樂因子，LuLu豬可愛的立體造型令原本滿載愛意的賀卡錦上添花。

聖誕LuLu豬驚喜快閃

適逢聖誕，LuLu豬於11月13及20日，一連兩個禮拜天的下午2至5時，將以可愛造型現身時代廣場中庭與大家互動，大家記得來「野生捕獲」行走的LuLu豬。但凡到場與LuLu豬合照打卡，更可獲得聖誕限定小禮物一份。

同場加映LuLu豬周邊精品

客人到場朝聖與LuLu豬打卡合照外，更可以把LuLu豬帶回家，與LuLu豬一同共度愉快節日。LOG-ON為大家帶來多款LuLu豬造型周邊精品。

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魚毛一族來襲又一城門市

另外，LOG-ON向來十分支持本地創作，「魚毛一族」是香港原創插畫角色，主角魚毛是一個半魚人，一生只想吃喝玩樂，長期處於頽廢不想工作的狀態，相信也是現代大部分上班族的心聲, 歡迎大家一起來與Hea爆魚毛打卡。由即日起至12月3日，魚毛和朋友們駐扎於LOG-ON又一城門市的LOG-ON TOGATHER與大家同慶聖誕，分享佳節暖意。

逢星期六及日親臨限定主題店，購買魚毛一族產品滿200元即可獲贈「心意卡及聖誕裝飾卡」一份；客人亦可參加小遊戲贏取小禮物或參加「泡泡企業」限定打卡活動，將有數款有趣的IG Filter供客人選擇。

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責任編輯：嚴浩文

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