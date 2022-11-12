【冬日好去處】MCP新都城「Barbie冬日夢幻之旅」 展出多款經典珍藏款式公仔 期間限定店全線玩具享85折優惠

今個冬日，MCP CENTRAL（新都城中心2期）將特別聯乘女生至愛的Barbie，於本月19日至下年1月2日聯手打造 「Barbie 冬日夢幻之旅」主題活動，各位粉絲將可走進以Barbie為主題的粉紅酒店，暢玩6大打卡及遊玩專區，更可一睹歷年珍藏公仔，共度開心聖誕！MCP DISCOVERY（新都城中心3期）更將於12月上旬特設聖誕主題市集，5米高充氣聖誕老人震撼登場，絕對是冬日聖誕假期的好去處。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

華麗旅程由Barbie主題酒店大門近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始，樹上掛滿Barbie公仔及多款衣著造型掛飾，洋溢著濃濃的少女情懷。進入酒店大堂前不妨走進會場限定聖誕特別版Barbie公仔箱內拍下個人照片，「百變Barbie由你決定」人人化身Barbie，打卡一流。

各位忠粉更不可錯過「Barbie珍藏展覽」內展示的多款經典珍藏款式公仔，細意欣賞Barbie的多變造型，一睹這Barbie潮流教主的時尚品味；此外，酒店「時尚粉紅大堂」裝潢華麗又夢幻； 「Barbie粉紅睡房 」亦會以經典粉紅色打造，讓您沉浸於粉色浪漫，探索傳說中的衣帽間；還有「Barbie 奇幻變身之旅」，走進巨型指甲油主題裝置打扮一番，粉絲們絕對不能錯過。

贏取Barbie精美小禮品

玩樂旅程當然少不了好玩的互動遊戲，親臨巨型「Barbie奇幻變身之旅」及「Barbie夢幻衣櫃」遊戲贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券！場內更特設期間限定店出售多款Barbie主題玩具及新品，一擁心愛角色回家共度開心時刻。

巨型聖誕樹粉亮登場

打卡位1: 「粉炫夢幻聖誕樹」

Barbie酒店門外近6米高的巨型粉紅聖誕樹恭迎各位賓客，掛著過千件Barbie公仔及衣著造型掛飾，不妨在此許下聖誕願望！

打卡位2:「百變Barbie由你決定」

有否想過成為人見人愛的萬人迷？走進會場限定聖誕特別版Barbie巨型公仔箱，擺下迷人甫士拍下動人照片，人人化身Barbie！

打卡位3:「Barbie珍藏展覽」

粉絲不能錯過的Barbie 收藏系列展覽，展出多款Barbie不同經典造型，造工精緻細膩，兒時美好回憶瞬間湧現！

打卡位4:「時尚粉紅大堂」

歡迎大家蒞臨Barbie 主題酒店，多張Barbie節日可愛造型照片現身於大堂，於禮賓部恭候大家！酒店大堂的傢俬及設計均沿用Barbie的經典粉色，如置身於夢幻世界。

打卡位5:「Barbie粉紅睡房」+「Barbie 夢幻衣櫃 」互動遊戲

每個女孩都夢想著擁有尤如Barbie的房間，裡面擺滿了自己心愛的服飾，是次旅程讓大家走進Barbie睡房，探索一下被譽為潮流象徵的Barbie巨型衣櫃。

「Barbie 夢幻衣櫃」互動遊戲

Barbie 有很多時尚精緻的衣服，小朋友可以參與Barbie夢幻衣櫃小遊戲，化身成小幫手在限時內幫Barbie整理衣櫃，贏取Barbie小禮品。

H‧COINS會員或非會員於會場內玩具“反”斗城期間限定店作任何電子消費，即可免費參與遊戲。(互動遊戲名額有限，需預先登記)

打卡位6: 「Barbie 奇幻變身之旅」

共度聖誕當然要打扮一番，親臨巨型指甲油主題裝置，於限時內抓到指定數量的圖案，即可贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券，齊齊挑戰眼界及身手！

H‧COINS會員可免費參與或非會員於場內即日以電子貨幣即日單一消費滿$250，即可免費參與遊戲。

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期間限定店獨家優惠

場內特設Barbie期間限定店，粉絲盡享多重優惠。會場獨家限定購物滿500元即減50元，滿800元即減90元。店內全線Barbie玩具可享85折優惠（換購品及新品除外），精選熱賣Barbie產品更享低至7折，激減高達200元，粉絲們萬勿錯過！

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H‧COINS會員於場內以電子貨幣單一消費每滿300元，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨MCP CENTRAL L1會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲電子印花1枚。集齊4枚電子印花，即可換領「MCL新都城戲院100元電影禮券」乙張 (共1,200份，先到先得，換完即止)，盡情欣賞多齣精彩聖誕猛片。

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H·COINS會員專享3重賞

第一賞：為配合以「粉紅色」聖誕主題推廣活動的設計色調，H‧COINS會員只需於推廣期內，於場內13間指定參與商戶作任何惠顧，即可以優惠價享用其指定粉紅特飲或甜品乙次，絕對是視覺及味覺的雙重享受。

第二賞：H‧COINS會員分享指定「粉紅特飲或甜品」至社交平台及讚好MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY Facebook專頁，並於禮賓部出示該商戶發出之即日機印發票及相符之電子貨幣交易存根 (須印有粉紅餐飲禮遇之交易)，即可換領「C生活櫻花口罩」乙盒。(共300份，先到先得，換完即止)

第三賞：H‧COINS會員可於H．COINS手機APP內參與尋寶遊戲，於場內指定商戶店內掃瞄指定QR Code，集齊3個印章即可換領「聖誕商戶優惠合集」乙本，獲取逾2,000元商戶餐飲購物優惠券。(共500份，先到先得，換完即止)

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聖誕主題市集12月開鑼

由12月9日起至2023年1月2日，MCP DISCOVERY更會舉辦以歐陸風打造的聖誕市集，邀得多間人氣小店進駐，更有5米高的充氣聖誕老人與大家見面打招呼，發放聖誕窩心祝福，聖誕節人人滿載而歸。

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責任編輯：嚴浩文