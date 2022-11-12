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【文娛藝術】紅色古典「叮叮」化身音樂電車 本月底上演法國經典歌劇樂曲 玩遊戲贏取「樂遊叮叮」限量貴賓席

理財智慧 17:29 2022/11/12

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亞洲藝術音樂推廣基金會（下稱基金會）聯同香港電車有限公司（下稱香港電車）為宣揚古典音樂，將於本月26及27日舉行一場特別音樂表演「樂遊叮叮」。於活動兩天下午12時半至晚上8時期間，紅色古典電車（#128）將搖身一變成移動舞台，行駛上環至銅鑼灣的大街小巷之間，並由一眾年輕本地聲樂家聯同現場鋼琴伴奏，在車上演唱法國經典歌劇樂曲，為深秋增添浪漫氣息。

【青姐話】要跌托唔起  要升勒唔住

「樂遊叮叮」為一場跨文化演出，將法國藝術融入本土活文化，旨在讓古典音樂走進社區，提昇市民對聲樂的興趣。基金會希望透過這個別開生面的活動，帶給市民難忘體驗，以非一般方式發掘對古典音樂的興趣，並鼓勵市民以嶄新角度認識古典音樂及香港電車。

基金會主席Laurence Scofield表示：「亞洲藝術音樂推廣基金會熱愛歌唱！不論是「樂遊叮叮」，或是我們的恆常節目美國大都會歌劇院高清系列，我們都希望香港市民能藉著這些機會親身體驗古典音樂的奇妙。基金會邀請了香港優秀聲樂家張吟晶跟我們一同策劃「樂遊叮叮」，並集合一眾本地年輕音樂家，為大家帶來這一場音樂盛宴。歡迎香港市民積極參與我們於11月7日開始的社交媒體送禮活動，贏取「樂遊叮叮」的貴賓席座位及更多其他禮物。希望大家玩得盡興！」

    點擊圖片放大
    +2

社交媒體送禮活動

基金會為「樂遊叮叮」活動預熱，將於其Facebook及Instagram專頁舉辦送禮活動。參加者必須於2022年11月21日前完成以下指定任務，將有機會獲取豐富獎品：

1) 發布以電車為主題的照片，或以電車為背景的唱歌影片

2) 簡短介紹你的心水音樂，並在貼文中使用 #MusicontheRails 標籤

3) 讚好並追蹤亞洲藝術音樂推廣基金會和香港電車Facebook或Instagram專頁

活動頭獎為「樂遊叮叮」貴賓席兩位（共4個名額），其他獎品包括美國大都會歌劇院高清系列門票、電影禮券、及更多精緻禮物等。

最有心思和原創性參加者將被獲選為得獎者，得獎名單將於本月23日於Facebook 及 Instagram公布。得獎者將有專人透過Facebook或Instagram私訊聯絡領獎方法。

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責任編輯：嚴浩文

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