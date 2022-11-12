【冬日好去處】ELEMENTS圓方「聖誕樹屋小鎮」 6米高聖誕樹下細賞飄雪匯演 消費滿2,000元即享100%獎賞

由11月12日起，ELEMENTS圓方金區中庭化身閃亮耀眼的「聖誕樹屋小鎮」，6米高的聖誕樹上佈滿著洋溢窩心暖意的小樹屋，窗戶滲出的柔和光芒，象徵與摯愛於佳節溫馨相聚，互相送上真誠的祝福，締造普天同慶的歡欣氣氛。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

而每日由中午12時至晚上9時30分之間，每半小時進行一場飄雪匯演，伴隨著醉人旋律，營造出濃厚的聖誕氣氛。神秘雪白馴鹿亦會炫目登場，以脫俗英姿與大家在飄雪中漫步，鹿角上的微縮小屋，為大家帶來窩心暖意，營造滿滿的聖誕氣氛。

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商場亦送上多重聖誕驚喜。由本月12日至下年1月1日推出「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定的電子貨幣於場內之時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞。

另外，消費滿10,000元，即可享總值5,000獎賞元，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈250元ELEMENTS圓方電子禮券；消費滿30,000元，即可享總值16,000獎賞元，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈800元ELEMENTS圓方電子禮券。消費滿60,000元，即可享總值40,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈1,800元ELEMENTS圓方電子禮券。

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ELEMENTS 圓方「聖誕樹屋小鎮」聖誕裝置詳情：

活動地點： ELEMENTS圓方金區 開放日期： 2022年11月12日至2023年1月2日 開放時間： 早上10時至晚上10時

ELEMENTS圓方「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」詳情：

推廣日期：2022年11月12日至2023年1月1日 禮品換領處：火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時) 金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

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責任編輯：嚴浩文