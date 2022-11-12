▲ 【2022雙11】京東：今年雙11超越行業增速 惟未提GMV 強調購物用戶數再創佳績

內地一年一度的雙11購物節正式結束，電商巨頭京東 （09618） 形容，今年京東11.11「超越行業增速」，再創新紀錄，同時零售購物用戶數也再創佳績，但未有透露今年雙11的GMV（商品交易總額），去年京東雙11 GMV 超過3491億元（人民幣，下同）。

京東稱，平台以最實在的價格、商品及服務，讓消費者得益，也帶動大量農戶、製造業和農產品產業帶商家及線下門店獲得實實在在的增長，揚言打造了實體經濟高質量發展的重要增量場。

京東零售CEO：穩中求進 貢獻實體經濟

京東零售CEO辛利軍表示，京東作為實體經濟的一員，會攜手每一個夥伴穩中求進，「在建設更加了不起的實體經濟中貢獻最大的力量」。

京東11.11期間農產品，近1萬種農產品成交額超過10萬元；近3成糧油、茶葉等初加工農產品錄超過100%的增長，在成交額最高的100件商品中，超過50%是新品種。

累計減碳20萬噸 為中小微企提供160億

京東提到，今年其智能供應鏈基礎設施進一步升級，遍布全國的京東物流亞洲一號智能產業園大規模處理量較去年同期增長50%。另外，京東物流與上下游夥伴持續推動供應鏈端到端的綠色化，累計減碳20萬噸。

京東供應鏈金融科技則以專項提額、息費減免或補貼等方式，在京東11.11期間為不同產業鏈上下游上百萬家中小微企業累計提額超160億元。

相關文章：

【2022雙11】阿里巴巴低調過「天貓雙11」 交易規模與去年持平、首度沒公布實際金額

【2022雙11】京東晚上8時啟動11.11最後促銷 蘋果開賣1分鐘成交10億人幣

編輯：李哲毅