【旅遊復常】內地公布5+3防疫政策後 內地入境航班機票訂單按日翻倍 過去12周出境航班平均價回落近4成

內地昨日（11日）宣布將防疫政策放寬至「5+3」，並取消入境航班熔斷機制。攜程集團（09961）公布最新數據，顯示「5+3」公布後1小時內（下午2-3點），攜程集團子品牌Ctrip（攜程旅行）平台上，內地入境航班機票訂單量較昨日同時段翻倍，國際航班搜索量增長2倍。

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此外，由上月31日至今，Ctrip錄得的國際航班機票搜索量同比增長122%。目前，平台上的內地出入境航線往返計劃運力為每周近1,300班，環比增長約30%。

攜程亦指出，隨著航班量的增長及多方因素影響，過去12周中國出入境航線的平均票價有較為明顯的回落：8月底至今，Ctrip出境航班的平均價格回落近4成。入境航班的價格降幅更為明顯，截至上週末，平均價格僅為8月底均價的約50%。在入境航線中，歐洲、美洲以及韓國、日本等亞太地區航線的機票價格均有明顯降幅。

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責任編輯：嚴浩文