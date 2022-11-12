【著數優惠】本地元宇宙「龍城名物館」正式開放 12間九龍城特色小店化成虛擬店舖 玩遊戲贏現金券享用特色飲食

全港首個社區商貿元宇宙「龍城名物館」於正式對外開放。香港九龍城工商業聯會表示，「為留住九龍城小店的人情溫度、促進區內商貿合作並刺激消費」，特別推出「龍城名物館」，讓市民可以化身虛擬角色，穿梭於12個展館之中，了解小店背後的歷史故事及文化底蘊；並藉此增加商戶之間的合作機會。此外，由即日起至12月31日，市民更可透過館內的小遊戲，收集金幣贏取現金券，再到「大和堂」以折扣價享用特別為「龍城名物館」推出的3款特色主題飲食。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

九龍城區內大小特色店舖林立，每間小店都充滿特色，值得逐一細細品味。隨著九龍城區重建項目展開，「龍城名物館」將區內12間特色小店幻化成名物虛擬店舖，將其歷史故事永續保育，當中包括：九龍城碩果僅存的石磨豆品店《義香豆腐食品》、以爆汁牛肉餅馳名的《清真牛肉館》、發哥最愛的早餐食堂《添財記》、馳名潮州餅家《貴嶼仔和記隆》、富有歷史情懷的《大和堂》、廚具界無人不識的《利瑞刀莊》、眼鏡維修王《金利隆眼鏡》、樓梯底補鞋專家《廣昇鞋家》、由全港唯一手雕麻雀女師傅主理的《金發麻雀》、紮根65載的《張榮記蝦子麵》、3代傳承的香料名店《照成號》，以及60年精工製鏡的《李祺鏡莊》。

「龍城名物館」以「名物」作為切入點，讓市民由淺入深地認識九龍城區內各具特色的小店故事。先從店舖單一名物開始、了解其材料與製法，再慢慢放大到解說其歷史和背後鮮為人知的故事。「龍城名物館」更特別把每家小店店主虛擬化；市民可以走進每個展館，細聽3D虛擬店主把小店的歷史故事娓娓道來，彰顯區內獨有的人情味。

「龍城名物館」元宇宙擷圖：

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

除鼓勵市民了解小店背後故事，「龍城名物館」亦致力促進區內商舖間的商貿合作。為慶祝「龍城名物館」登場，大和堂特別用《張榮記》及《貴嶼仔和記隆》的馳名產品，炮製出3款主題美食，包括用《張榮記》馳名蝦籽製成、味道濃郁撲鼻的「有蝦嘅蝦籽麵」，以及採用了《貴嶼仔和記隆》糕餅製作的「鴨頸糖雪糕咖啡」和「花生糖鮮奶咖啡」。現凡登入「龍城名物館」並收集滿5個金幣，即可獲得大和堂港幣15元現金券一張；由即日起至12月31日，憑券到大和堂惠顧3款主題美食即可享用折扣。

《龍城名物館 x 大和堂》主題美食：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為增添遊覽「龍城名物館」趣味，市民在線上遊覽展館的時候可與其他用戶聊天，進行各式各樣的線上互動。除了可以輸入文字對話之外，亦可與現場其他用家語音聊天，交流心得。語音系統模擬真實情況，用家只有在靠近的時候才能聽到對方講話，增加真實性。

此外，「龍城名物館」更特設活動空間，讓區內中小企店舖未來在元宇宙舉辦不同線上宣傳活動。普羅大眾能以嶄新方式繼續認識和感受九龍城各中小企店舖特色。今天，「龍城名物館」更首次舉行直播活動，現場直播九龍城民政事務專員蔡敏君在香港中文大學酒店及旅遊管理學院的演講；更獲致力推動17個可持續發展的「SDG World Record」計劃頒發證書，認可其在推動優質教育上作出的努力。

▲ 獲致力推動17個可持續發展的「SDG World Record」計劃頒發證書，認可其在推動優質教育上作出的努力。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文