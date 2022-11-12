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【冬日好去處】太古城中心Story Traveller聖誕活動 11米高幻彩聖誕樹內藏童話森林 三大經典聖誕故事光影打卡區

理財智慧 15:02 2022/11/12

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太古城中心由本月25日至下年1月2日期間，推出三個家傳戶曉的經典聖誕故事：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》，參觀者可體驗場內7個互動主題打卡裝置，更可即場製作個人化的彩飾，沉浸於本地插畫家親繪背景與自創彩飾結合的聖誕奇幻。

【青姐話】要跌托唔起  要升勒唔住

是次沉浸式故事世界特別邀得8位本地插畫家合力聯創，為活動注入創新的文藝元素之餘亦著力支持本地藝術創作，讓童話中的美好和歡樂一一成真，更讓各位StoryTraveller體驗充滿想像及驚喜的玩味聖誕，人人「LIVE HAPPY快樂識放」。

巨型聖誕樹起點

11米高的聖誕樹將為大家的驚喜之旅揭開序幕，以書頁為設計概念的主題裝置以夢幻漸變色呈現，樹頂更有故事書作裝飾點綴，絕對是聖誕注目之作。樹內環繞本地插畫家創作的童話森林，糅合大型立體花朵，尤如走進繪本之中。

聖誕樹兩旁的「踏進故事大世界」巨型主題裝置，讓大家成為故事中的一角大拍鬼馬照片，在書中尋覓趣事。

經典故事光影打卡區

場內3個打卡區以經典聖誕故事：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》出發，加入光影元素，召集各位Story Traveller逐一探索充滿幻想創意的開心世界，來一次不一樣的聖誕故事遊蹤。

第一站先到閃耀炫目幻彩的5米高「幻彩泡泡雪人」，走進由泡泡雪球堆砌的雪人肚子裡，於漸變燈效下拍攝夢幻照片；再到第二站「立正！胡桃夾子」，由超過270個不同色彩胡桃夾子打造組成的潮人打卡注目位；第三站來到「冰屋極光漫遊」，安坐於極地冰屋的拱頂下，舉目觀賞極光隨音樂而起的萬千變化。

    點擊圖片放大
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沉浸光影藝遊隧道

期盼已久的「沉浸彩飾聖誕」，將帶來震撼的沉浸式免費嶄新體驗。商場是次特別邀得本地插畫家們親繪隧道背景，而每兩星期將加入新一位插畫家的作品，帶來更多意想不到的驚喜風格。各位「Story Traveller」只需掃描場內活動二維碼登記，即可製作個人專屬的聖誕彩飾。

「太古城中心Story Traveller」活動詳情

日期：2022年11月25日至2023年1月２日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時
        星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

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責任編輯：嚴浩文

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