【社交媒體】虛假冒充賬號氾濫 Twitter暫停付費藍剔認證計劃 重新推出「官方」字樣灰色徽章

Twitter兩日前於iOS推出月費7.99美元的Twitter Blue付費認證服務，通過「藍剔」為用戶提供身分認證功能，以解決Twitter長久而來垃圾留言機器人的問題，並同時能為Twitter開拓收入來源。然而不少人用戶卻濫用此功能，利用作冒充名人及企業帳號，使得Twitter需暫停此服務。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

「藍剔」服務讓不少名人、政客、品牌及企業都遭到惡作劇人士冒充，例如美國的跨國製藥公司Eli Lilly，便被一個冒充賬戶聲稱「我們很高興地宣布胰島素現在免費」，此虛假訊息在Twitter上散佈幾小時後才被刪除，藥廠更需為此向受影響的人致歉。其股價亦因此而一度下跌4.5%。

另外，為解決付費「藍剔」認證計劃造成混亂的問題，推特於周五為部分品牌、名人及出版機構的帳戶，恢復註明「官方」（Official）字樣的灰色徽章，以表明其真實身分，但此舉亦被人批評與「藍剔」的功能定位重覆，部分帳戶會同時出現兩套認證系統，引起部分用戶混淆。

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責任編輯：嚴浩文