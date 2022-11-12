【元宇宙】FUJIFILM舉行元宇宙簽約儀式　藉「智．型辦公」加速數碼轉型

▲ 富士膠片商業創新香港即場在元宇宙世界簽訂合約，成為香港首間在元宇宙舉行簽約儀式的公司。（FUJIFILM）

近年不少商業活動都開始在元宇宙進行，在「FUJIFILM Business Innovation Day 2022」上，富士膠片商業創新香港即場在元宇宙世界，與香港管理專業協會和Red Date Technology簽訂合約，成為香港首間在元宇宙舉行簽約儀式的公司。

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香港管理專業協會表示，將採用富士膠片商業創新香港由AI技術驅動的安全託管服務，以增強整體安全偵測和網絡彈性。此外，富士膠片商業創新香港亦會與Red Date Technology合作，透過其公共區域鏈探討建立數碼服務及半同質化代幣（Semi-Fungible Token），旨在安全地儲存和代幣化（Tokenize）數碼簽署的文件。

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「超自動化」加快辦公室流程

在該活動上，多位專家亦分享了「智．型辦公」的最佳實踐，當中包括如何運用以下三大重點科技以實現數碼轉型：

作為傳統辦公室流程自動化的延伸，超自動化（Hyperautomation）超越了單一流程的範圍，結合多種工具以處理更複雜的業務流程，進一步提升業務敏捷度、效率和加快制定決策，並實現持續改進。這項技術會使用最有效率的方法擷取、使用和管理資訊，精簡工作流程，處理重複而大量的工作，以及從數據中發掘洞見。

採用統一通訊策略為客戶、員工和用戶在不同模式、裝置和應用之間帶來全面體驗（Total Experience），以克服各自區隔的數碼系統和人為干預，從而消除數據孤島、獲取客戶和員工的洞見，為企業創造收入、促進成本效益、提升品牌價值，以及增強業務持續性。

用靈活、可拓展和可靠的網絡安全網格（Cybersecurity Mesh），確保分散式網絡下的連線安全，建立以AI驅動的安全框架，為使用多種生產力工具和終端裝置的遙距工作員工提供保障，同時簡化IT管理以及提升協作效益。

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責任編輯：陳卓賢