【元宇宙】FUJIFILM舉行元宇宙簽約儀式　藉「智．型辦公」加速數碼轉型

下一篇文章
【Twitter亂局】假冒帳號泛濫 Twitter Blue付費認證服務暫停用戶註冊
近年不少商業活動都開始在元宇宙進行，在「FUJIFILM Business Innovation Day 2022」上，富士膠片商業創新香港即場在元宇宙世界，與香港管理專業協會和Red Date Technology簽訂合約，成為香港首間在元宇宙舉行簽約儀式的公司。
【元宇宙】元宇宙「龍城名物館」登場 線上遊歷九龍城12間特色店鋪
香港管理專業協會表示，將採用富士膠片商業創新香港由AI技術驅動的安全託管服務，以增強整體安全偵測和網絡彈性。此外，富士膠片商業創新香港亦會與Red Date Technology合作，透過其公共區域鏈探討建立數碼服務及半同質化代幣（Semi-Fungible Token），旨在安全地儲存和代幣化（Tokenize）數碼簽署的文件。
【元宇宙】 中移動香港建元宇宙 用戶可用手機App加入 促企業合作商機
「超自動化」加快辦公室流程
在該活動上，多位專家亦分享了「智．型辦公」的最佳實踐，當中包括如何運用以下三大重點科技以實現數碼轉型：
《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：
責任編輯：陳卓賢