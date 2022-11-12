【Twitter亂局】假冒帳號泛濫　Twitter Blue付費認證服務暫停用戶註冊

▲ iOS版Twitter App已不再容許用戶選用Twitter Blue進行註冊。（法新社）

兩天前，全新的付費認證服務Twitter Blue在iOS上線，訂閱用戶可獲得「藍剔」標記作為身份認證的證明。但該服務推出後，反而湧現了大量假冒帳號。Twitter宣布暫停Twitter Blue，以解決假帳號問題。

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據《CNBC》報道，iOS版Twitter App已不再容許用戶選用Twitter Blue進行註冊，而部分用戶聲稱已經付費，但其「藍剔」已經消失。同時，Twitter亦恢復了原有的「官方」認證機制，讓一些企業的帳號重新獲得免費的官方認證。

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由於Twitter Blue遭到用戶濫用，一些名人及企業的帳號都出現被冒用的情況。例如一個經認證的美國製藥企業Eli Lilly帳號，日前就在Twitter上宣布「胰島素現在是免費的」，這令真正的Eli Lilly為這條「誤導性」的貼文致歉，因為該公司的胰島素事實上並非免費。

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責任編輯：陳卓賢