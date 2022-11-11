【冬日好去處】新城市廣場7樓星光花園正式亮燈 3樓戶外全透明星空水晶球加飄雪效果 年度感謝祭推低至2折精選產品

新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾載譽回歸，以秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎戶外星光打卡裝置，在過百萬顆璀璨燈光下擁抱巨型草泥馬們的溫暖祝福；而1期1樓羅馬圓型獻技場則上演巨人版草泥馬聖誕樂園，4大粉色系打卡位兼巨人版嘉年華遊戲傳播療癒歡樂；3樓戶外平台將營造飄雪聖誕，進入3大全透明星空帳篷，猶如置身水晶球內享受室外泡泡紛飛的難得「雪景」，更可與聖誕老人合照，感受節日浪漫氛圍。HomeSquare 1樓中庭也搖身一變成為草泥馬聖誕小鎮，在與Metahome共同搭建的6米高溫馨水晶小窩裏瘋狂自拍，更可與鎮上草泥馬大玩遊戲。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

商場1期7樓星光花園以過百萬顆璀璨燈光打造出6大浪漫星光打卡位，當中包括2米高巨型草泥馬棲身的「星河映湖」、由兩排草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」、迷你國度「袖珍彩虹山」、草泥馬最愛的美食「黃金玉米田」，以及秋冬美景「銀杏步道」和「玫瑰花園」，讓大家在璀璨燈光的擁抱下享受最溫暖療癒的節日。

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草泥馬聖誕樂園

新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場將變身為草泥馬聖誕樂園，並融合巨人版草泥馬聖誕嘉年華遊戲，打卡之餘更有體驗式娛樂，充份展現療癒感。全場佈置以柔和粉色系配以圓形波點及線條為設計主軸，中間焦點為3米高的草泥馬及巨型聖誕球，充滿動感，置身其下有如走進巨人國度，饒有趣味，而周遭則襯托著大大小小毛茸茸的草泥馬，超萌感十足。新城市廣場今次更特別將巨人版嘉年華遊戲融入聖誕裝置中，將每個打卡位變成有趣的互動遊戲，包括「搖搖草泥馬」、千呎「草泥馬推彩虹」、「草泥馬推保齡」及5米高的「草泥馬瀡滑梯」，以傳播療癒歡樂。

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4米巨型飄雪水晶球

1期3樓戶外平台草地將放置3個不同主題的全透明星空帳篷，有田園野外、藍光星空及紫迷花海，讓人仿如踏進水晶球中感受不同氛圍，在戶外空間感受另類聖誕！於12月24至26日、12月31日及1月1日更將有漫天飄雪紛飛，實現和草泥馬一起「賞雪」的願望。

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萌系氣球大放送

從11月12日起逢周末及公眾假期，聖誕女郎將現身新城市廣場3期，大派得意可愛的草泥馬氣球，只要追蹤或關注新城市廣場官方Facebook/Instagram/Wechat，並分享在新城市廣場拍攝的聖誕裝飾相片至個人社交平台及#新城市廣場即可把可愛的氣球據為己有。

HomeSquare草泥馬聖誕小鎮

HomeSquare和Metahome共同打造的聖誕小鎮將搭建起一個6米高巨型「水晶居庭」，不但提供絕佳打卡位，內裏聖誕傢具擺設更是精巧配搭，定能激起大家無窮創意。小鎮內更聚集了草泥馬家族，還可以跟各位大玩「草泥馬拍拍機」遊戲。

草泥馬主題DIY聖誕工作坊

新城市廣場將聯同全新開幕的娛樂體驗專區「Play Park」之商戶於12月份的周末推出以草泥馬為主題的不同體驗工作坊，由繪畫、Tufting（簇絨）、黏土以至盤景製作發及手工皂等，療癒感滿分，更可讓你發揮天馬行空的創意，親手製作出獨一無二的的草泥馬作品。

聯場推出「聖誕禮物籃換領」

新城市廣場及HomeSquare將聯場推出聖誕禮物籃換領，由12月2日起，顧客只需在新城市廣場及HomeSquare兩個商場合共消費50,000元或以上，即可換領IKEA或City’super聖誕禮籃乙個。

年度感謝祭Just Buy Weeks

在11月17日至12月6日期間，新城市廣場及HomeSquare將夥拍逾100 家商戶推出年度感謝祭Just Buy Weeks，帶來3大激賞回饋顧客：

11元/102元及低至2折產品率先搶購：The Point會員憑200積分即可以優惠價11元及102元購買指定個人護理、時裝配飾、家電家品產品，更有大量產品低至2折及買一送一獨家優惠，包括 : 美容護膚品牌Estee Lauder以半價發售其皇牌修復眼霜套裝、shu uemura 的ultime8皇牌養膚潔顏油半價發售、Michael Kors精選手袋款式以低於4折發售、低至2折的ITSU頸輕Zone、5折Emmas彈簧床褥、24折Gemini 5.5公升空氣炸鍋及便攜式多功能迷你煮食鍋等等。 消費王通行證：為了吸引留港消費的高端客戶，新城市廣場將推出「消費王通行證」回贈優惠，The Point會員憑500積分率先預留「消費王通行証」，在活動期內消費滿30,000元即可享高達3倍積分，即相等可當現金使用的$480 Point Dollar，而累積消費最高金額的顧客更可獲得一萬元商場禮券。 至潮玩味家電賞：The Point會員亦可憑500積分率先預留「至潮玩味家電賞通行証」，並於活動期消費滿指定金額即可換領Samsung Galaxy Zlip4手機、Dyson空氣淨化風扇、足部按摩器、Switch遊戲機等豐富禮品。

年度感謝祭Just Buy Weeks期間亦推出「冬日購物賞」，透過消費回贈，顧客最高可獲贈價值逾5,000元商場消費禮券。平日5pm後消費滿500元，即可換領Movie Town 2D電影戲票買一送一、細爆谷電子優惠券及額外2小時免費泊車券。

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聖誕佈置詳情

開放日期：即日起至2023年1月2日 開放時間：中午12時至晚上10時 開放地點：新城市廣場1期1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台、HomeSquare 1樓中庭（由2022年12月2日起）

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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責任編輯：嚴浩文