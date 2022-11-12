港鐵歡迎政府通過古洞站方案 預計2027年落成

港鐵(00066) 表示，歡迎政府根據《鐵路條例》（第519章）正式通過增設古洞站方案。古洞站設於東鐵線落馬洲站及上水站之間，位處未來古洞北新發展區的市鎮中心，車站落成後將大大縮短來往古洞北新發展區與上水的車程時間。有關項目現正進行詳細設計，預計於明年動工，2027年落成。港鐵公司會與各持分者緊密協作，盡快開展有關工程。

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另外，港鐵全資子公司MTR Lab 今天宣布推出Co+Lab Initiative。Co+Lab Initiative是 MTR Lab 開放全新的戰略平台，旨在與志同道合的夥伴合作，打造碳中和的智慧社區。Co+Lab Initiative 專注投資及積極支援MTR Lab焦點範疇領域，而MTR Lab的焦點領域包括：出行（一體化出行服務、新出行模式和鐵路科技）、零售、物業、金融及數據服務、智慧城市科技及可持續發展等，進行創新的早期成長階段企業。同時，平台亦為已於市場初步發展、具備一定資本及資源，於香港及港鐵公司運營的城市擁有或有意拓展業務的公司提供財務和策略性投資。

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