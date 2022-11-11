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【醫藥股】復星醫藥減持BioNTech股份　套現逾14億港元

股市 22:54 2022/11/11

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【醫藥股】復星醫藥減持BioNTech股份　套現逾14億港元

復星醫藥 （02196） 發公告，控股子公司復星實業（香港）有限公司通過二級市場競價交易，累計出售BioNTech SE（美：BNTX）超過109萬股普通股，出售金額（扣除交易費用等後）合計1.79億美元（約14億港元）。

公司指，出售行動前後長達8個月，自今年3月14日至11月10日（含首尾兩日）。減持股份前，復星實業持有BioNTech SE逾1.58億普通股，約佔該公司已發行普通股總數0.65%。出售股份後，復星尚持有近48.6萬股普通股，佔BioNTech SE已發行普通股0.2%。

股份獲利超過4倍

復星實業於2020年購入BioNTech SE股份，初始投資成本為每股31.63美元，若以出售金額計算，是次減持的平均價為每股163.48美元，即復星獲利超過4倍。

公司指對所持有的BionTech SE股份以「交易性金融資產」進行會計核算，該金融資產按照公允價值計量且公允價值變動計入當期損益。其中，本次出售部分於2020年、2021年已累計確認的公允價值變動收益約為16.5億元人民幣。預計本次出售的累計稅前收益約為9.6億元人民幣（即出售價款減去所對應的初始投資成本），對集團2022年當期淨利潤的綜合影響約為負6.9億元人民幣

集團表示出售所獲款項將用於補充營運資金。不會影響公司與BionTech SE在業務層面合作。

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編輯：葉志偉

港股 BioNTech 減持 醫藥股 人民幣

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