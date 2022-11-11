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【裏裏外外@iM網欄】好好運用雙手，紓緩肩頸膊痛

名人薈萃 22:44 2022/11/11

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踏入11月， 很多人感到壓力特別大，因為要應付追數丶為交稅而煩惱等問題。心理壓力大，有一個特徵是胸口好像有一無形石頭，壓在心上，上半身完全不能放鬆，影響所及，肩丶頸丶膊都會感到痛。

今次介紹3 個簡單動作，持續練習，可以紓緩以上痛症問題，還可以幫助減去手臂多餘脂肪。

Tips 1: 
屈曲雙手並放在耳邊，手肘向外（圖1），然後擺動手肘向後，同時伸展胸口，心口盡量向外打開（圖2），維持5 秒，再返回（圖1 ）位置，又重覆（圖2） 動作。如是這重覆 圖1及2動作30 次。

圖1👆

圖2👆

Tips 2:
雙手放在耳邊(圖3），將左右手肘合併放在腰的位置（圖4），維持5秒；再將手打開（圖5），然後左右手肘合併放在胸的位置（圖6），維持5 秒；再將手打開（圖7），把左右手肘合併放在頸部的位置（圖8），維持5 秒。完成手肘合併在腰丶胸丶頸的位置，有不同的伸展感覺，這為之1組動作，重覆5次。

圖3👆

圖4👆

圖5👆

圖6👆

圖7👆

圖8👆圖9👆

Tips 3:
伸展手臂，將雙手十指打開合併放在下腰位置，右手向上（圖9）維持5 秒，然後轉左手向上（圖10）維持5秒；再將雙手合指放在胸部位置，右手向上（圖11）維持5 秒，然後轉左手向上（圖12）維持5 秒；再將雙手合指放在頭部位置，右手向上（圖13）維持5 秒，然後轉左手向上（圖14）維持5 秒。重覆以上圖9至圖14 動作5次。

圖8👆圖9👆

圖10👆

圖11👆

圖12👆

圖12👆

圖13👆

圖14👆

 

這些簡單動作，可以坐低或站立做，而且什麼時候都可以做，特別適合長期在辦公室工作丶或生活壓力大的人士練習。記得練習時要自然呼吸。持之以恆，什麼50肩、頸梗膊痛都會慢慢遠離你！

邊練習丶邊聽歌，一樂也！今次為大家介紹
Snatam Kaur 的Ong Namo. 歌曲開頭有2 分多鐘的讀白，幾好聽，但戲肉是在2:26 後的Ong Namo.請細心欣賞。

 

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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