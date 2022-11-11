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【中國5+3】國泰航空宣布加密多個往返內地航班　涉北京、杭州等

宏觀解讀 21:30 2022/11/11

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【中國5+3】國泰航空宣布加密多個往返內地航班　涉北京、杭州等

內地宣布更改入境安排，由「7＋3」減至「5＋3」後，國泰航空 （00293） 在微信公眾號公布，國泰會陸續增加多個航班，滿足內地旅客往返香港，或經香港前往其他目的地的需求，國泰表示，本月增加班次的內地航點包括：

  • 北京：11月19日起，新增每周六香港前往北京的客運航班，更新後增至每周3班
  • 成都：11月起，加密香港出往成都的客運航班至每周6班，包括周一二三五六日
  • 杭州：11月起，新增每周四香港前往杭州的客運航班，更新後增至每周3班。
  • 福州：11月1日起，新增於每週二往返香港的客運航班，更新後增至每周2班，逢週二、六運作。
  • 青島：11月3日起，新增於每週四往返香港的客運航班，更新後增至每周2班，逢週四、日運作
  • 南京：11月17日起，新增於每週四往返香港的客運航班，更新後增至每周2班，逢週二、四運作。

內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」 登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明，可見【下一頁】

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