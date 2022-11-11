▲ 【0+3】香港機場10月客運量達75.5萬人次 按年升近4.5倍 受惠檢疫措施放寬

香港9月底實施0+3帶動機場客運量。機管局公布10月份香港國際機場航空交通量，期內客運量達75.5萬人次，按年升447.9%；貨運量和飛機起降量則分別為35.1萬公噸及1.26萬架次，按年下跌23.9%及10.2%。

機管局稱，香港國際機場10月客運量為疫情前水平約13%，客運量增長主要由於本地檢疫措施放寬，帶動香港居民及訪港旅客人數上升所致，當中往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。

往來北美貨運量錄得最明顯跌幅

對於貨運量下跌，機管局表示，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，繼續對貨運量造成影響；出口及進口貨運量分別較去年同月下降26.0%及29.0%，往來北美的貨運量錄得最明顯跌幅。

今年首10個月，機場處理旅客量300萬人次，按年升179.0%；貨運量及飛機起降量則分別較去年同期下跌14.1%及5.3%至350萬公噸及10.93萬架次。

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編輯：李哲毅