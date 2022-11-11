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【業績｜零售股】新秀麗第三季轉虧為盈、收入增逾4成　中國旅遊限制減慢復甦步伐

股市 21:55 2022/11/11

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【業績｜零售股】新秀麗三季度扭虧為盈　營收按年增長42%

受惠全球出行需求恢復，Samsonite新秀麗 （01910） 第三季業績繼續改善，季度銷售淨額7.9億美元，按年增長42%；季度盈利為5820萬美元，去年同期則虧損520萬美元，每股季度盈利相當於4美仙。新秀麗期內毛利率按年減少0.5個百分點至55%。

不過，新秀麗季績受累於強美元，期內境外業務外幣匯兌虧損達330萬美元，若撇除匯兌影響，集團銷售淨額按年增長54.7%。

新秀麗：中國旅遊限制拖低復甦幅度

以首三季表現計，新秀麗9個月銷售淨額按年增52%至20.6億美元，盈利達1.14億美元，去年同期虧損1.48億美元，每股盈利相當於8美仙。

以品牌劃分，新秀麗主品牌上季收入按年增60%至4.15億美元，Tumi增22.5%至1.65億美元，American Tourister 增45%至1.46億美元，背包品牌Gregory 則跌14%至1420萬美元。

集團在北美洲、亞洲、歐洲和拉丁美洲4大業務分區均錄得增長。新秀麗點出，亞洲業務受中國再實施旅遊限制及社交距離措施而減慢復甦，上季收入按年增52%，若不計中國銷售額，分區收入更增86%。

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編輯：伍鍵文

港股 新秀麗（01910） 零售 品牌

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