【譚仔業績】 譚仔國際半年少賺4成 香港區經營溢利跌24% 國內及海外市場虧損擴大4.6倍

譚仔國際（02217）公布中期業績，截至9月底止六個月，收入按年增6.8%至12.6億元，惟純利按年減少40%至8,278萬元，每股盈利6.2仙，不派中期息。集團指，香港地區為主要的盈利來源，經營溢利按年跌24.1%，至2.3億元，而中國內地及海外市場虧損更擴大4.6倍，至1,687萬元，去年同期虧損299.9萬元。

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集團指，期內發展計劃受到未能預測的疫情發展和全球經濟下行所波及，對業務產生負面影響。期內經營利潤為2.1億元，按年跌29%；經營利潤率為17.1%，按年跌8.6個百分點，當中香港經營利潤率由去年的26.4%跌至19.4%，內地及海外市場由去年同期的負13.4%擴大至負26.6%。

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截至9月底，集團合共有208間餐廳，包括在香港新設29間新餐廳，內地新設13間新餐廳，新加坡新設6間新餐廳，日本新設3間新餐廳。集團指出，雖然放慢在內地及日本的拓展步伐，但仍達成香港的餐廳網絡拓展目標。

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記者：郭秀慧