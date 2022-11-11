▲ 【2022雙11】阿里巴巴：今年天貓雙11穩中向好 第二波售賣首4小時逾2000產品成交額破千萬

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓產業發展和運營中心總裁楊光（花名：吹雪）表示，到中午為止，今年天貓雙11全球狂歡季整體穩中向好。吹雪表示：「我們深切感受到消費的韌性和活力，也能看到一些新的消費趨勢正在不斷湧現。」

今年天貓雙11第二波售賣首4小時（11月10日20：00至11月11日00：00），已有2.53萬個單品成交額超過100萬元（人民幣，下同）；超過2,000個單品成交額突破1,000萬元，來自蘋果（美：AAPL）、歐萊雅L'Oréal、耐克Nike、雅詩蘭黛Estee Lauder、海爾、美的、小米 （01810） 、華為、安踏 （02020） 等品牌。

消費者關注自身健康、居家陪伴等

楊光提到，觀察到今年出現很多獨具創意的新趨勢和新品類，體現經濟的創新性與消費的活力，這些行業快速增長的背後，反映了消費者越來越關注自身健康和居家的陪伴，對靈活出遊、圈層社交和悅己的需求越來越旺盛。

楊光指，今年雙11增長迅速新興消費趨勢包括玩具、寵物、運動戶外、珠寶等。從雙11售賣期開始（10月31日20：00）至11月10日零時，比較去年雙11售賣期開始（11月1日零時）至11月10日零時，這4分類中已有148個品類成交額增長超100%。

此外，內地流行直播電商，阿里稱，11月1日新主播、直播機構等即迎來爆發性增長，新主播預售引導成交按年增長近684%。

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編輯：李哲毅