【2022雙11】阿里巴巴低調過「天貓雙11」　交易規模與去年持平、首度沒公布實際金額

阿里巴巴 （09988） 第14届「天貓雙11」結束，天貓表示，今年天貓雙11穩中向好，交易規模與去年持平。阿里巴巴未有公布整個雙11活動商品成交額金額，參考去年同期數據，天貓雙11在11月1日至11日最終成交額達5403億元人民幣。

淘寶天貓產業發展和運營中心總裁楊光（花名：吹雪）表示，到昨日（11日）中午為止，今年天貓雙11全球狂歡季整體穩中向好，「我們深切感受到消費的韌性和活力，也能看到一些新的消費趨勢正在不斷湧現。」

隨整個年度促銷活動結束，阿里巴巴總結多項成果：

【物流】

菜鳥提供送貨上門包裹量超過1.2億件；菜鳥投放約700台智能物流機器人「小蠻驢」，共派送近200萬件包裹，較去年雙11翻倍。

菜鳥通過旗下13萬個菜鳥驛站開展包裝物回收活動，從11月1日至11日已回收快遞紙箱接近400萬個。雙11期間，每日平均有10多萬消費者於菜鳥驛站使用舊快遞包裝寄件。

【綠色消費】

天貓雙11綠色低碳友好商品超過163萬款，涵蓋服裝、美妝、食品、節能電子產品等品類。

自10月24日天貓雙11啟動至11月9日，智能綠色家電新品總數佔整個天貓精靈生態家電品類的37.5%，按年增加25%。綠色類空調、熱水器、冰箱、洗衣機、洗烘一體機、集成灶等品類最為熱門。該期間綠色低碳友好商品已達到163萬件。

【助農】

雙11期間，淘寶直播上共舉辦超過10萬場村播推售農貨。

今年天貓雙11淘寶直播上發起「農貨多一件」倡議，包括於11月7日舉辦專場推售活動。截至11月7日， 共計有3,549萬件農貨售出，超過4.6萬款農貨成交額同比增長超過100%。

阿里巴巴：消費者關注自身健康、居家陪伴等

另外，據阿里巴巴早前公布，今年天貓雙11第二波售賣首4小時（11月10日20：00至11月11日00：00），已有2.53萬個單品成交額超過100萬元（人民幣，下同）；超過2,000個單品成交額突破1,000萬元，來自蘋果（美：AAPL）、歐萊雅L'Oréal、耐克Nike、雅詩蘭黛Estee Lauder、海爾、美的、小米 （01810） 、華為、安踏 （02020） 等品牌。

楊光提到，觀察到今年出現很多獨具創意的新趨勢和新品類，體現經濟的創新性與消費的活力，這些行業快速增長的背後，反映了消費者越來越關注自身健康和居家的陪伴，對靈活出遊、圈層社交和悅己的需求越來越旺盛。

楊光指，今年雙11增長迅速新興消費趨勢包括玩具、寵物、運動戶外、珠寶等。從雙11售賣期開始（10月31日20：00）至11月10日零時，比較去年雙11售賣期開始（11月1日零時）至11月10日零時，這4分類中已有148個品類成交額增長超100%。

此外，內地流行直播電商，阿里稱，11月1日新主播、直播機構等即迎來爆發性增長，新主播預售引導成交按年增長近684%。

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編輯：李哲毅