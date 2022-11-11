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【股神又又又減持】 「股神」巴菲特沽貨步伐加快 再減持逾578萬股比亞迪 持股降至16.62%

股樓投資 20:10 2022/11/11

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「股神」巴菲特（Warren Buffet）再次減持比亞迪（01211）。據港交所（00388）股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美﹕BRK）本周二（11月8日）減持比亞迪共578.25萬股，每股平均價約196.99元，套現近11.4億元。本次減持後，其持股量由17.91%降至16.62%，仍持有1.82億股。

同場加映﹕【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

值得留意的是，今次是巴郡首次連續兩周減持比亞迪，也是本月內第2度沽貨，可見沽貨步伐加快。巴郡於上周二（1日）以每股平均價約169.87元，減持329.7萬股，套現5.6億元。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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走勢上，比亞迪股價今日（11日）隨大市上升，高見194.7元，最多升逾9%，收報193.4元，仍升8.7%，成交額24.9億元。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 減持 香港交易及結算所有限公司 巴菲特

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