【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬

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青衣有不少供應，但私樓叫價貴，二手居屋亦有一定樓齡，而今次利嘉閣推薦的青俊苑，正好解決樓齡問題，皆因屋苑於2017年入伙，樓齡仍很新。
放盤單位為青俊苑A座俊軒閣高層4室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元（未補價）。從相片可見，單位裝修企理，客飯廳呈長方形，方便擺放傢俱。
|放盤單位
|青俊苑A座俊軒閣高層4室（物業編號：BD56486184）
|實用面積
|435平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|
520萬元（未補地價）
更新日期：2022年11月11日
|賣點
|
1. 裝修新淨，即買即住。
2. 間隔四正，廚廁面積寬敞。
3. 2017年落成，樓齡新。
4. 白居二9成按揭，綠表9成半按揭。
5. 屋苑附近有多條巴士線，來往全港各區。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢