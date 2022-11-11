【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬

青衣有不少供應，但私樓叫價貴，二手居屋亦有一定樓齡，而今次利嘉閣推薦的青俊苑，正好解決樓齡問題，皆因屋苑於2017年入伙，樓齡仍很新。

放盤單位為青俊苑A座俊軒閣高層4室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元（未補價）。從相片可見，單位裝修企理，客飯廳呈長方形，方便擺放傢俱。

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放盤單位 青俊苑A座俊軒閣高層4室（物業編號：BD56486184） 實用面積 435平方呎 間隔 兩房 叫價 520萬元（未補地價） 更新日期：2022年11月11日 賣點 1. 裝修新淨，即買即住。 2. 間隔四正，廚廁面積寬敞。 3. 2017年落成，樓齡新。 4. 白居二9成按揭，綠表9成半按揭。 5. 屋苑附近有多條巴士線，來往全港各區。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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