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【帶你睇盤】青衣半新居屋盤　高層兩房叫價520萬

股樓投資 20:20 2022/11/11

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青衣有不少供應，但私樓叫價貴，二手居屋亦有一定樓齡，而今次利嘉閣推薦的青俊苑，正好解決樓齡問題，皆因屋苑於2017年入伙，樓齡仍很新。

放盤單位為青俊苑A座俊軒閣高層4室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元（未補價）。從相片可見，單位裝修企理，客飯廳呈長方形，方便擺放傢俱。 

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 青俊苑A座俊軒閣高層4室（物業編號：BD56486184）
實用面積 435平方呎
間隔 兩房
叫價

520萬元（未補地價）

更新日期：2022年11月11日
賣點

1. 裝修新淨，即買即住。

2. 間隔四正，廚廁面積寬敞。

3. 2017年落成，樓齡新。

4. 白居二9成按揭，綠表9成半按揭。

5. 屋苑附近有多條巴士線，來往全港各區。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3UJFbss

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

青衣 居屋 青俊苑 利嘉閣

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