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【英國經濟】英國第三季GDP按季收縮0.2%　好過市場預期

環球政經 19:57 2022/11/11

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英國第三季度國內生產總值（GDP）按季收縮0.2%，好於預期的下跌0.5%。按年增長2.4%，同樣好過市場預期的2.1%。單以9月計算，英國9月GDP經濟收縮0.6%，預期收縮0.4%，前值收縮0.3%。

英倫銀行上周警告，英國將出現有記錄以來持續時間最長的衰退，由於上季GDP在修正後由收縮0.1%上修至增長0.2%，故是次此次收縮並不代表當地進入技術性衰退。但似乎是預示著長期衰退的開始。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將於下星期公布預算案。

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同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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經濟 侯俊偉 GDP 英倫銀行

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