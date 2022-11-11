【英國經濟】英國第三季GDP按季收縮0.2%　好過市場預期

英國第三季度國內生產總值（GDP）按季收縮0.2%，好於預期的下跌0.5%。按年增長2.4%，同樣好過市場預期的2.1%。單以9月計算，英國9月GDP經濟收縮0.6%，預期收縮0.4%，前值收縮0.3%。

英倫銀行上周警告，英國將出現有記錄以來持續時間最長的衰退，由於上季GDP在修正後由收縮0.1%上修至增長0.2%，故是次此次收縮並不代表當地進入技術性衰退。但似乎是預示著長期衰退的開始。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將於下星期公布預算案。

【延伸閱讀】市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠