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【大行報告】產品組合利潤率上升 瑞信上調鴻騰精密至「跑贏大市」

股樓投資 19:53 2022/11/11

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瑞信表示，由於鴻騰精密科技（06088）的產品組合利潤率提升，將其2022至2024年每股盈利預測分別上調45%、23%及19%，並將目標價相應由1.25元升至1.71元，評級由「中性」上調至「跑贏大市」。鴻騰精密周五（11日）收市報1.45，升2.8%。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

在電子產品消費季節性需求支持下，公司第三季收入按年增長10.9%至12.75億元人民幣，達到該行下半年預測的52%。期內毛利率提升1.6個百分點至16.2%，主要是由於產品組合調整及經營效率提升。

 


【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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瑞信指出，公司首三季業績表現較全年預測優勝，但管理層對第四季收入指引仍較保守，預料由於宏觀經濟疲弱，智能手機及電腦網絡等行業下挫，收入按年跌幅達雙位數。而2022財年收入按年持平至增長5%的指引保持不變，毛利率及淨利潤率則料可提升5%至15%，及15%以上。


 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 FIT HON TENG（06088） 大行報告

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