【美國通脹】通脹數據降溫　聯儲局官員：離成功對抗通脹仍有大段距離

美國10月CPI按年升7.7%，低於預計的7.9%，並遠低於上月的8.2%。多名聯儲局官員對通脹降溫表示歡迎，但亦距離成功抗衡通脹仍有一大段距離，警告不應對數據感到過度興奮。

美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，雖然目前CPI降溫，但距離2%目標還有一大段距離，她又指，目前是放緩加息步伐的好時機，但認為聯儲局不應重蹈1970年代的覆轍，太早停止加息而令通脹失控，寧願加息過高，也不要加息力道太小。

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堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）亦稱，在聯儲局判斷經濟對加息的反應時，更慎重的加息方法可能特別有用。但她表示，無法預估聯邦基金利率的峰值。她指出，通脹仍然高企，貨幣政策顯然還有更多工作要做。



克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾（Loretta Mester）指，現時主要風險是聯儲局的行動不夠激進，「鑑於目前的通脹水平、其廣泛的性質和持續性，我認為貨幣政策需要變得更加嚴格，並在一段時間內保持限制性，以使通脹持續下降至 2%。」

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責任編輯：黃苑筠