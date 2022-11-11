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【晶片供應】SONY計劃於泰國蓋半導體工廠 強化國際分工穩生產

環球政經 19:39 2022/11/11

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據外媒周五 （11 日）報道，索尼（SONY）集團計劃於2024年在泰國設新半導體廠，將投資近100 億日圓，工廠主要生產與汽車駕駛輔助等用途有關的晶片/。

目前SONY的車用影像感測器生產大部分在日本國內生產，該公司計劃未來在日本完成與晶圓相關的前段製程後，接著將後段製程轉至泰國處理，以降低人事成本，隨後再出口至各國。


同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

目前全球半導體需求局部減少，惟車用半導體的需求保持穩固。SONY表示，希望透過生產製程的國際分工，以建構穩定的生產體制。


【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：何珊如

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經濟 汽車 晶片 泰國 日圓 日本 Sony

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