【美股焦點】美國經濟衰退陰霾 矽谷科技行業陷裁員潮

在不明朗的經濟狀況下，美國科技行業在2022年普遍出現大幅裁員，以Facebook母公司Meta（美：META）以例，上周已宣布大幅裁減1,1000名員工。

自Meta今年第四季財報令人失望，公司股價隨之大跌，至 2016年以來最低位，CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦公開承認錯。消息指在Meta全力攻向元宇宙以來，有關部門今年以來已經虧損近94億美元。



同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

而近期完成收購Twitter（美：TWTR）並擔任其行政總裁的馬斯克 (Elon Musk)，上仼後大幅裁減 3700 人。

交通網路公司Lyft（美：LYFT） 也在上周公布，將裁員 13%，近700個工作崗位，其行政總裁Logan Green後來坦承，公司無法避開通脹飆升，以及經濟走弱的現實，故只能裁減人力應對。



【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如