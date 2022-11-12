烏克蘭夫婦留英7個月呻租金太貴 寧冒戰火回流

英國政府今年初推出接收烏克蘭難民計劃，為烏國難民提供庇護。英媒報道指，一對烏克蘭夫婦年初逃難至英國暫避，但發現當地生活成本較預期高，住屋租金尤其昂貴，他們9月回國探親後，決定冒著戰亂危險留守家園。

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英國《鏡報》報道指，現年29歲的英國人Joe Place與34歲烏克蘭妻子Irina在2月因戰亂逃離基輔，前往Joe的家鄉約克郡雪菲爾（Sheffield）。兩人抵埗後發現，英國生活成本較預期高。

Joe表示，烏克蘭租屋成本約500英鎊（4,605港元），而英國居住成本卻貴3倍達1,500英鎊（1.38萬港元），而且地產中介及業主要求他們提供前一年稅單，或過去半年英國銀行戶口的收入紀錄。

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即使兩人出示烏克蘭的銀行紀錄，但業主一再拒絕接受有關文件，二人面臨居住難題。Irina取得「烏克蘭家庭」簽證成功入境英國，但她坦言沒有獲取任何政府補助，全靠兩人積蓄生活，他們認為英政府應向「烏克蘭之家」計劃以外有需要難民提供援助。

Joe與妻子9月返回烏克蘭西部探親後，發現始終喜歡烏克蘭生活環境，而且當地暫時未受戰火威脅，打算在此定居。Joe表示，由於基輔現時仍然危險，民眾湧往西部城市生活，推高當地房價，但坦言租金仍然比英國平一大截。

由於俄羅斯持續襲擊烏克蘭基建設施，Joe與Irina正為停電及供暖做好準備。兩人現時在烏克蘭生活得相當快樂，雖稱可能決定明年春天返回英國，但不排除計畫有變。

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責任編輯:郭麗明