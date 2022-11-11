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【孫正義旗下】軟銀次季淨利潤3.03萬億日圓　願景基金部門投資損失1.38 萬億日圓

股市 18:54 2022/11/11

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【孫正義旗下】軟銀次季淨利潤3.03萬億日元　願景基金部門投資損失1.38 萬億日元

軟銀集團（Softbank）截至9月底止第二季淨利潤為 3.03萬億日圓，主是受惠於出售阿里里里 （09988） 部分持股，但旗下願景基金部門（Vision Fund）上季投資損失為1.38萬億日圓。

軟銀在今年8月表示將通過結算預付遠期合約（prepaid forward contracts），將阿里巴巴持股由約24%減少至約15%，第二季度估計錄得收益4.6萬億日圓。

軟銀願景基金已將FTX投資減記至零

軟銀願景基金有份投資陷入財困的虛擬資產交易所FTX，有外電引述消息指，願景基金已將FTX 的投資減記至零，並補充FTX投資涉不足1億美元。FTX間接反映願景基金困境，最近數季全球科技股急挫重創軟銀願景基金，促使軟銀行政總裁孫正義大幅縮減新投資。

上半財年願景基金的1號基金上市投資估值虧損合共1.2萬億日元，其中商湯科技 （00020） 佔3640億日圓，美國外賣公司Doordash公司佔2250億日圓，印尼叫車和電子商務公司GoTo佔1080億日圓。

孫正義日後主攻英國芯片Arm商機

軟銀行政總裁孫正義出席業績簡報會時稱，今次或是他最後一次在業績會發言，並補充說他沒有健康問題。孫正義表示，自己會把時間及精力集中在與英國芯片設計商Arm相關的商機上。

孫正義說：「至少在接下來的幾年裡，我計劃只專注於 Arm 即將實現的爆炸性增長，而其他（軟銀）業務將傾防禦性。」孫正義又稱：「我天生擅長進攻。我想專注於 Arm 的進攻。」

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編輯：李哲毅

美股 印尼 阿里巴巴 Softbank

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