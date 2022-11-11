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原業主為子女遷居優質校網區　減價一成損手離場　東環三房海景戶近兩年首跌穿800萬

股樓投資 18:47 2022/11/11

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中原地產陳賢欣表示，東涌東環2A座中層2室，實用面積640平方呎，三房套房連梗廚間隔，10月放盤，開價870萬元。單位附帶40萬新裝修，享海景及泳池景。原業主不欲蝕賣，但見樓市跌勢加劇，終面對現實大幅減價，累減85萬元或近1成，以785萬元易手，實呎12266元，為同類型單位造價近兩年來首穿800萬元，對上於今年7月錄得的同座高層同類單位造價930萬元，相隔約4個月，成交價回落145萬元或16%。

陳賢欣指，買家為區內租客，有見樓價跌幅顯著，上址樓價符合預算，故買入自用，成功榮升業主。原業主則於2019年11月以800萬元購入單位自住，趁樓價回落，為子女遷到市區優質校網區，持貨3年轉售，帳面微蝕15萬元。陳賢欣續指，東涌區本月交投仍然淡靜，首10日錄6宗二手買賣成交，較上月同期減少40%，東環暫錄得2宗成交，平均實用呎價13052元。

 

延伸閲讀【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交

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撰文 : 蔡子俊

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