【藍剔之亂】灰剔遭停用後翻生　Twitter：是「官方」標籤

Twitter早前推出更新版Twitter Blue計劃，為訂閱用戶提供「藍剔」認證。Twitter Blue推出後，被視為「真·官方認證」的「灰剔」，在應用數小時後便被停用。之後大量假冒帳號出現，令Twitter不得不重用「灰剔」，以分別真假帳號。

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Twitter於9日推出Twitter Blue計劃，用戶只需支付每月7.99美元（約62.7港元）的月費，便可獲得「藍剔」認證。由於以往Twitter皆以藍剔認證，作為品牌和名人等官方帳號的標記，Twitter原打算在Twitter Blue推出後，為該些官片帳號改以灰剔作官方認證，以作識別。

惟灰剔標記僅數小時，便被Twitter新主叫停。Twitter官方帳號亦於昨日（10日）發文指：「我們目前沒有在帳戶上，貼上官方標記。」

奈何，Twitter Blue計劃引起假冒潮，事隔一日，Twitter再次透過官方帳號宣布，為打擊假冒行為，該企已為部分帳號添加官方標記（即灰剔）。根據Twitter的解說，獲得灰剔的帳號為已通過驗證，且在政府、新聞、娛樂或其他指定類別中「引人注目」，但並未有說明用戶可以如何取得灰剔認證。

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責任編輯：殷凱怡

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