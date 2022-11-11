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【消費優惠】圓方推消費滿額享最多4萬元禮遇　用東亞銀行信用卡送額外獎賞

Hot Talk 20:03 2022/11/11

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圓方推購物優惠　消費滿額享最多4萬元禮遇、用東亞銀行信用卡送額外獎賞

港鐵 （00066） 旗下商場ELEMENTS圓方由周六（12日）至明年1月1日，推出「Time to Celebrate Together 消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定電子貨幣於時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即享總值2,000元獎賞。另外，消費滿指定金額可獲得高達4萬元獎賞，使用東亞銀行信用卡更可額外獲得最高1,800元獎賞。

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圓方指，若於時尚服飾商戶單一消費滿2000元，可享200元指定消費特定購物電子禮券、800元指定消費餐飲電子禮券和1,000元指定消費商戶電子禮券，總值為2000元。

另外，電子消費滿1萬元，可享總值5000元獎賞；消費滿3萬元，可享1.6萬元獎賞；消費滿6萬元，則可獲4萬元獎賞。若使用東亞銀行信用卡消費，可分別額外獲250元、800元及1800元ELEMENTS圓方電子禮券。

是次活動只限ELEMENTS Club會員及「圓方之友」參加，電子禮券將於ELEMENTS手機應用程式內以固定面額發放，並適用於指定參與商戶。值得留意，每日只可換領東亞銀行信用卡額外消費獎賞的每項指定消費金額獎賞1次，而全期只可換領每項指定消費金額獎賞最多5次。

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編輯：伍鍵文

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