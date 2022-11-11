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【科技一周回顧】Twitter藍剔之亂　IG湧現18禁影片

科技 19:00 2022/11/11

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1/【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招

Twitter本周推出更新版Twitter Blue計劃，為訂閱用戶提供「藍剔」認證。但推出不足一天，Twitter便出現大量擁有「藍剔」認證的假帳戶，就連Elon Musk和Twitter都遭人假冒。

》》》【藍剔之亂】灰剔遭停用後翻生　Twitter：是「官方」標籤

》》》【Twitter改革】新Twitter Blue於iOS正式上線　訂閱付費後可獲藍色驗證標記

》》》【Twitter Blue】Twitter藍剔收費料美加英紐澳先行　月費加到63元仲有咩功能？

》》》【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票

》》》【Twitter炒錯人？】彭博：數十名被解僱員工　獲Twitter邀請回巢

2/【IG不雅影片】IG湧現18禁影片　簡單幾步設定減不雅內容

社交平台IG（Instagram）演算法近日似乎現Bug，導致IG用戶的搜尋頁面推薦各種18禁影片。不少網民反映，近日查看自己的IG搜尋頁面時，會隨機顯示多種不雅影片，即使檢舉後仍一直出現。

》》》【IG更新】IG網頁版啟用新界面　帖文排程功能將登場

3/【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起

華為今年下半年較受注目的旗艦智能手機HUAWEI Mate 50系列，本周正式在香港推出。Mate 50、Mate 50 Pro的256GB ROM版售價分別為6,188及7,788元，而 Mate 50 Pro 高配版（Kunlun Glass）則於11月中開售，512GB ROM版售價為8,988元。

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