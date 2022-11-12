【餓「新」嘗啖＠iM網】動感三重奏 唯港薈朱古力下午茶

老實說，留港消費的這兩年多來，各酒店食肆，推出的High Tea層出不窮，由純英式的三層糕點到有鹹有甜，再到有生蠔有龍蝦，可謂花盡心思，下午茶，早已不是飲杯茶，食個飽如此簡單。講品質，講環境，還得講綽頭，被竉壞的食客！

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唯港薈曾與朱古力品牌Godiva合作推出下午茶，反應不俗，今年臨近秋冬，又載譽歸來，那份盛意，那份動感，煞是叫人覺得窩心溫暖。

這天走進Hotel Icon大堂餐廳GREEN，超高的樓底，加上偌大的落地玻璃窗，彷如與庭外無阻隔，坐得份外從容自在。此時與三五友好，悠閒地享受窗外的陽光和室內精美的下午茶，由前菜、主菜、甜品到任食軟雪糕，大家邊聊邊慢慢嘆，細細品，竟然坐足三小時，在繁忙鬧市能如此肆意地慢活半日，也算是種奢侈的幸福。

這裏的下午茶，有別坊間三層架的High Tea，而是以「三道菜」式上桌，前菜是鮮蠔周打湯配吉列炸蠔，以忌廉、牛油及蠔肉熬製而成的周打湯，鮮甜濃滑，暖胃又暖心；吉列炸蠔連蠔殼上，十分有睇頭，外層沾上麵包糠，外脆內軟。

主菜有三款選擇。我選的是煙燻火雞腿配燒烤醬及蜜糖松露蛋黃醬。原隻波蘭火雞髀上，單是賣相已超級滿足，火雞腿以蘋果木煙燻，入口有啖啖煙燻香氣，由於是雞髀位置，故食落較一般火雞更爽嫩。

友人選了招牌菜式草飼牛柳配黑松露薯蓉及法邊豆。牛柳軟嫩，下層的黑松露薯蓉creamy惹味。另外還有烤焗盲鰽魚配非洲小米、柚子及蜜糖芥末醬

吃過主菜，已是大滿足，怎知此時驚喜才真正開始。突然待應送上旋轉唱盤，在加設金光閃閃的層架上，隨意地放滿各式甜品，當待應開動唱機，甜品就在唱盤上徐徐轉動，完全是超乎想像的盛宴！既獨特，又富華麗氣派，大家都捨不得吃，不停手地拍照，感覺非常夢幻。

茶點和甜品由行政總廚何偉誠師傳及其團隊特別設計，何師傅還親自出場介紹，盛意十足。5款Godiva朱古力炮製而成的甜品包括有士多啤梨朱古力、軟心朱古力小熊、伯爵茶法式蛋糕馬卡龍、榛子芝麻朱古力及黑森林忌廉泡芙配酒漬櫻桃，更妙的是兩個可以打開的朱古力聖誕球。內裏各有乾坤，一個是迷你聖誕老人，一個是可愛的小雪人，驚喜又有心思。再加上任食的Godiva朱古力軟雪糕，這個下午茶也太豐富美味了，我們享受了整整一個下午。

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作者 _ 莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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