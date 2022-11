【餓「新」嘗啖＠iM網】動感三重奏 唯港薈朱古力下午茶

老實說,留港消費的這兩年多來,各酒店食肆,推出的High Tea層出不窮,由純英式的三層糕點到有鹹有甜,再到有生蠔有龍蝦,可謂花盡心思,下午茶,早已不是飲杯茶,食個飽如此簡單。講品質,講環境,還得講綽頭,被竉壞的食客!

唯港薈曾與朱古力品牌Godiva合作推出下午茶,反應不俗,今年臨近秋冬,又載譽歸來,那份盛意,那份動感,煞是叫人覺得窩心溫暖。

這天走進Hotel Icon大堂餐廳GREEN,超高的樓底,加上偌大的落地玻璃窗,彷如與庭外無阻隔,坐得份外從容自在。此時與三五友好,悠閒地享受窗外的陽光和室內精美的下午茶,由前菜、主菜、甜品到任食軟雪糕,大家邊聊邊慢慢嘆,細細品,竟然坐足三小時,在繁忙鬧市能如此肆意地慢活半日,也算是種奢侈的幸福。

這裏的下午茶,有別坊間三層架的High Tea,而是以「三道菜」式上桌,前菜是鮮蠔周打湯配吉列炸蠔,以忌廉、牛油及蠔肉熬製而成的周打湯,鮮甜濃滑,暖胃又暖心;吉列炸蠔連蠔殼上,十分有睇頭,外層沾上麵包糠,外脆內軟。

主菜有三款選擇。我選的是煙燻火雞腿配燒烤醬及蜜糖松露蛋黃醬。原隻波蘭火雞髀上,單是賣相已超級滿足,火雞腿以蘋果木煙燻,入口有啖啖煙燻香氣,由於是雞髀位置,故食落較一般火雞更爽嫩。

友人選了招牌菜式草飼牛柳配黑松露薯蓉及法邊豆。牛柳軟嫩,下層的黑松露薯蓉creamy惹味。另外還有烤焗盲鰽魚配非洲小米、柚子及蜜糖芥末醬

吃過主菜,已是大滿足,怎知此時驚喜才真正開始。突然待應送上旋轉唱盤,在加設金光閃閃的層架上,隨意地放滿各式甜品,當待應開動唱機,甜品就在唱盤上徐徐轉動,完全是超乎想像的盛宴!既獨特,又富華麗氣派,大家都捨不得吃,不停手地拍照,感覺非常夢幻。

茶點和甜品由行政總廚何偉誠師傳及其團隊特別設計,何師傅還親自出場介紹,盛意十足。5款Godiva朱古力炮製而成的甜品包括有士多啤梨朱古力、軟心朱古力小熊、伯爵茶法式蛋糕馬卡龍、榛子芝麻朱古力及黑森林忌廉泡芙配酒漬櫻桃,更妙的是兩個可以打開的朱古力聖誕球。內裏各有乾坤,一個是迷你聖誕老人,一個是可愛的小雪人,驚喜又有心思。再加上任食的Godiva朱古力軟雪糕,這個下午茶也太豐富美味了,我們享受了整整一個下午。

